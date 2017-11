David M. Santana, un canario en la saga de ‘Star Wars’

Cuando era pequeño, el grancanario David M. Santana, como muchos niños de su generación, jugaba a La Guerra de las Galaxias con las figuras de la película. Han Solo, la Princesa Leia, Darth Vader o Luke Skywalker protagonizaban sus aventuras infantiles. “Mi película favorita era la de El Imperio Contraataca”, declara hoy muy entusiasmado. Nadie podría adivinar que unos años después estaría compartiendo escena con las personas que daban vida a los personajes de sus juegos. Él es el único canario en la saga de Star Wars y ha jugado un papel fundamental en el filme: es el líder de un pelotón de los stormtroopers del Episodio VII. El despertar de la Fuerza (2015), y en el spin-off Roge One (2016). Ahora llega a Tenerife, en el marco del Festival Isla Calavera, para presentar hoy dos cortometrajes a concurso, además de participar en actividades escolares y en la charla de expertos posterior a la proyección de la película Halloween, a las 22.00 horas, en Multicines Tenerife.

“Llegué a Star Wars de la forma más extraña posible”, inicia su relato para el DIARIO. “Me marché a Londres en 2013 para trabajar como traductor, mi primera carrera, pero era la excusa para estudiar arte dramático, mi gran pasión desde que era niño. Allí conocí a una chica de Tenerife, Saray”. Un juego del destino y de la casualidad. “La atendí en el comercio en el que trabajaba y le conté cuál era mi sueño: ser actor. Una semana antes, una empresa de talentos le había propuesto ser actriz, y le dieron una tarjeta que llegó a mis manos”. Desde que conocieron a Santana, dicha empresa contó con él. “Primero me contrataron durante tres días como montañero italiano para la producción Everest, de Baltasar Kormákur. Más tarde, me bombardearon con correos preguntándome por mi disponibilidad durante todo el año 2014. Me prometieron al menos 40 días en una superproducción, pero no me decían cuál”. El grancanario sabía que se iba a empezar a rodar el Episodio VII en Londres. “Hasta que no me vi en la prueba de vestuario, con el traje de stormtrooper, no fui consciente de lo que venía. Hago de uno de los líderes del escuadrón de los stormtrooper y soy uno de esos diez soldados principales”. Al final trabajó durante 97 días para Lucasfilm y Walt Disney Studios Motion Pictures. “También he hecho un anuncio para ellos y fui invitado a la Celebration (el encuentro de Star Wars más importante del año)”.

“Llegué a trabajar con las personas que daban vida a las figuritas de Star Wars con las que jugaba de niño. No es que estuviera delante de Harrison Ford o de Carrie Fisher, es que estuve junto a Han Solo y a la Princesa Leia. No hay palabras en el diccionario para describir lo que sentí en ese momento, al chocarles la mano o al compartir escenas. Fue simplemente espectacular. Sin olvidar lo que significó ser dirigido por J.J. Abrams”, se sorprende hoy.

El actor se presentó también al casting para dar vida al nuevo Han Solo en el spin-off Solo, que ha tomado como escenario la isla de Fuerteventura. Ha sido Alden Ehrenreich finalmente el que protagonizará el filme.

Santana trabaja ahora en una producción nacional y otra canadiense de las que no puede adelantar mucho más.