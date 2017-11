Un derbi con sabor a final

El Wanda Metropolitano vestirá mañana sábado (19.45 horas/Movistar Partidazo) sus mejores galas para vivir el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, un partido que pese a llegar en la duodécima jornada de LaLiga Santander tiene ya tintes de decisivos para ambos de cara a sus opciones ligueras.

Situados a ocho puntos del FC Barcelona, que podrían ser once antes del encuentro si el líder gana en Butarque al Leganés horas antes, los de Diego Pablo Simeone y los de Zinédine Zidane no tienen excesivo margen para conceder más ventaja a los azulgranas y esa tensión de ‘final’ se puede trasladar al terreno de juego y al desarrollo del choque.

Ni rojiblancos ni madridistas llegan a este primer derbi en el nuevo feudo colchonero en su mejor momento. Lejos de sus respectivas mejores versiones futbolísticas, esperan que la pasión y expectación que levanta este partido sea un acicate para poder recuperarlas, con el añadido de que ambos técnicos han tenido mucho tiempo para prepararlo sobre la pizarra, pese a la ausencia de sus internacionales.

El Atlético no variará su estilo. Será ambicioso como cuando afronta este tipo de partidos en su estadio y buscará presionar arriba desde el pitido inicial para incomodar a un Real Madrid cuyo centro del campo vive actualmente del estado de forma de Isco Alarcón. Si desconecta al malagueño, los blancos podrían encontrar muchos problemas para controlar el choque y llegar con peligro a la portería de Jan Oblak.

El equipo rojiblanco también sabe que necesitará encontrar por fin el camino hacia el gol, la faceta que más se les está resistiendo en esta campaña donde, de todos modos, sólo el Chelsea les ha batido y con el tiempo reglamentario ya cumplido. Para ello, Antoine Griezmann se vuelve a presentar clave, en una semana donde el francés ha vuelto a ser el centro de atención por unas declaraciones donde indicaba que no le importaría formar un tridente junto a Neymar y Mbappé.

El delantero está reñido con el gol este año y sólo suma tres, el último liguero ante el Sevilla a finales de septiembre. Parece que ante la en ocasiones timorata zaga madridista, será la principal referencia ofensiva junto al argentino Ángel Correa porque Simeone podría apostar por meter mucho físico en su once.

En este sentido, el ‘Cholo’ recupera a un jugador clave en el centro del campo como Koke Resurrección y en sus ensayos ha dejado entrever que va a blindar la zona media con el trivote formado por el capitán Gabi, Thomas y Saúl Ñíguez. Atrás, será la zaga habitual, con la presencia de Filipe Luis, ya recuperado de su problema muscular, presumiblemente en el once en detrimento de un Lucas Hernández que tiene un partido especial por medirse a su hermano Théo. También regresa tras lesión Yannick Carrasco.

CARVAJAL Y MODRIC, LISTOS

No parece que haya demasiadas dudas en el once que dispondrá Zinédine Zidane, que debe recordar su último choque con los rojiblancos, en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, con un arranque furibundo local por el adverso resultado de la ida que se saldó con un atemorizante 2-0, y que en sus dos últimas salidas (Montilivi y Wembley) ha caído derrotado.

El técnico francés tendrá las bajas de Keylor Navas, Gareth Bale y Mateo Kovacic y recupera a Dani Carvajal, el cual está “listo desde hace mucho” tras superar la pericarditis que se le diagnosticó a finales de septiembre, fecha desde la que no ha vuelto a jugar. Si el de Leganés no es de la partida por el alto ritmo e intensidad que se espera, Nacho Fernández y Achraf se jugarán un puesto en esa zona.

En el centro del campo, no se esperan cambios y ‘Zizou’ volvería a confiar en su cuarteto teóricamente titular una vez que el golpe de Isco en el amistoso ante Costa Rica no resultó grave y que Luka Modric entrenó en la previa. Asensio y Ceballos, que viene de hacer un triplete con la Sub-21, esperan por si el croata no está al cien por cien.

Arriba, para hacer daño a un equipo que sólo ha encajado dos goles en el Wanda formará la pareja Cristiano Ronaldo-Benzema. El portugués, al igual que Griezmann aunque con la ‘excusa’ de su sanción no carbura en LaLiga Santander, estará fresco tras ser liberado por su selección y el año pasado le hizo dos ‘hat-tricks’ al Atlético, uno en Liga, en el 0-3 del Calderón, y otro en ‘Champions’, el 3-0 de la ida de semifinales en el Bernabéu.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Juanfran, Godín, Savic, Filipe Luis; Thomas, Gabi, Koke; Saúl, Correa; y Griezmann.

REAL MADRID: Casilla; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.

ÁRBITRO: Fernández Borbalán (C.Andaluz).

ESTADIO: Wanda Metropolitano.

HORA: 19.45/Movistar Partidazo.

El Barça no quiere sustos en Butarque

El FC Barcelona visita mañana sábado el Municipal de Butarque (15.15 horas) con la intención de afianzar su condición de líder en la Liga Santander, en un choque que le medirá al valiente Leganés, un equipo más preparado este curso tras su debut en la élite hace un año y más capacitado para competir ante la imponente presencia de Leo Messi.

El argentino es el máximo exponente de un Barça que regresa un año después a Leganés en una situación bien distinta. Desde la cima de la Liga, con el pacificador Valverde en el banquillo y con un liderato que se sostiene sin derrotas. Tan solo el empate en el Wanda Metropolitano empaña la estadística del conjunto culé esta temporada.

Butarque es el comienzo de un mes muy exigente para el FC Barcelona, que tratará de no caer en la trampa de los pepineros, que han agotado todas las entradas para la cita. Para ello, los blaugranas deberán sobreponerse al llamado ‘virus FIFA’, pues hasta 14 jugadores han viajado con sus selecciones en la última semana.

Entre ellos, todos los españoles, Rakitic -que logró el billete con Croacia- o el propio Leo Messi, que pudo librarse del segundo amistoso de Argentina frente a Nigeria para estar más fresco en este último tramo antes de la Navidades. El objetivo será salir con el triunfo de Leganés, pero también sin magulladuras. “El año pasado se perdieron puntos en este tipo de partidos, contra equipo con menos glamour a los que hay que dar importancia porque los puntos son los mismos”, avisó Valverde en la previa.

Para conseguirlo, el técnico blaugrana no podrá contar con Javier Mascherano, que llegó lesionado de su estancia con la albiceleste, pero sí con el resto de la plantilla. En concreto, para solucionar el problema de los centrales apostará por Piqué-Umtiti, a riesgo de que ambos están apercibidos y podrían perderse el partido ante el Valencia de la próxima jornada.

En cuanto al resto del once, el entrenador extremeño podría mantener los mismos hombres que antes del parón por selecciones, dejando en liza al ariete Paco Alcácer, bigoleador en la victoria frente al Sevilla. Además, Luis Suárez intentará poner fin a su ‘mala racha’ tras acumular un mes sin ver portería, algo extraño para el delantero uruguayo.

“BOTAREM EN LEGANÉS”

Por su parte, el equipo madrileño recibe al Barça tras dos derrotas consecutivas ante Sevilla y Valencia, pero descargado de responsabilidad en la clasificación por sus 17 puntos. De hecho, los blanquiazules ocupan una cómoda novena posición tras un sensacional inicio de curso. Además, han echado picante con dosis abundantes de ingenio en su habitual forma de anunciar los partidos.

“Botarem”, así reza el cartel de los pepineros, que han querido jugar con la palabra ante la visita del equipo catalán en un duelo que no tuvo mucha miga la pasada temporada, único precedente entre ambos en Butarque. El 1-5 de los de Luis Enrique mandó al garete la ilusión de un Lega que este año llega mucho más renovado. “Se va a sufrir mucho. Tenemos que sufrir una barbaridad 90 ó 94 minutos porque es un equipo increíblemente bueno para tener algo de alegría cuando acabe el partido”, dijo el míster pepinero.

Los de Garitano, con la única ausencia de Omar Ramos, recuperan a su brújula en el centro del campo, el andaluz Rubén Pérez, y se prevé que Nordin Amrabat -pese a sus molestias musculares- sea de la partida tras conseguir la clasificación para el Mundial con Marruecos. Además, Szymanowski y El Zhar asistirán desde las bandas.

Como novedad, el Lega vestirá con su segunda equipación pese a ser local. Así lo solicitó a la Liga para luchar contra la violencia de género y sensibilizar al público de un problema que inspira la camiseta morada de los pepineros.

Por último, la afición, que tendrá que pagar 20 euros por ser “día del club”, no fallará y llenará las 11.000 butacas en busca de sumar -al menos- un punto que siga estirando el sueño del humilde club de Madrid. Aunque quizá, el sueño de este Lega sea seguir jugando contra el Barça todas las temporadas.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

CD LEGANÉS: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Ezequiel, Rico; Rubén Pérez, Eraso, Szymanowski, El Zhar, Gabriel y Amrabat.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Alcácer, Messi y Luis Suárez.

ÁRBITRO: Undiano Mallenco (C.Navarro).

ESTADIO: Municipal Butarque.

HORA: 15.15/beIN LaLiga.

El Sevilla busca impulso ante el Celta y el Alavés volver a sorprender al Getafe

El Sevilla retoma LaLiga Santander este sábado ante el Celta de Vigo en un reencuentro para Eduardo Berizzo contra su exequipo que no permite relajación en el Ramón Sánchez Pizjuán, mientras que el Alavés visita al Getafe con la intención de repetir la victoria de Copa del Rey y salir de los puestos de descenso.

El conjunto andaluz vuelve a la acción tras el parón por selecciones y después de una discreta actuación en la derrota (2-1) ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Con 19 puntos, a cuatro de los puestos de Liga de Campeones, el Sevilla busca recuperar impulso y olvidar su visita al líder. Contra los azulgrana, el Sevilla se dejó llevar después de reconducir las tres competiciones.

Los de Berizzo salieron de una mala racha ganando en Copa, en Liga y en ‘Champions’, pero ante el Barça se notó el desgaste. Ahora, el Sevilla necesita volver a sumar aunque de nuevo con un ojo en Europa, ya que el próximo martes se mide al Liverpool. Por ello, el técnico argentino reserva a Mercado y Correa, rotaciones aun sin margen de error, para lo cual se aferra al Pizjuán.

No conoce la derrota en casa esta liga un Sevilla que no quiere perder más puntos con el tren de cabeza. En los banquillos habrá reencuentros. Berizzo se medirá a un Celta que dirigió durante tres años, mientras que Juan Carlos Unzué se mide al club que defendió como portero en siete temporadas. Los de Vigo confían en continuar la liga como la dejaron, con una buena actuación ante el Athletic (3-1).

La victoria ante los ‘leones’ cortó seis jornadas sin ganar de un Celta que con todo se mantiene en mitad de la tabla con 14 puntos. El cuadro gallego está pendiente del futuro del la revelación goleadora Maxi Gómez, que podría estar cerca de marcharse al fútbol chino en una buena operación económica para el Celta. El aficionado celtiña sin embargo se aferra al despertar goleador de Iago Aspas.

Guidetti también da que hablar pidiendo unos minutos que podrían llegar en especial con la salida del uruguayo Gómez, tras su lenta adaptación después de su lesionado inicio de temporada. El cuadro celeste tiene ante sí un punto de inflexión ante uno de los equipos de la zona noble para lograr la confianza de pelear por cotas altas.

GETAFE Y ALAVÉS SE MIDEN CON LA COPA PENDIENTE

Además, en el Coliseum getafense se repite el cruce de Copa del Rey con el Alavés dispuesto a sorprender de nuevo a los locales. Sin embargo, ni unos ni otros esperan un partido parecido a aquella victoria por la mínima, con gol de Santos en los últimos minutos, en un duelo de poco fútbol y muchas rotaciones. Ahora, los tres puntos valen regularidad para el Getafe y respiro en los vascos.

Y es que pese a la mejora de los de Vitoria desde que se hiciera cargo del equipo Gianni De Biasi, los puntos llegan con cuentagotas y con sólo seis, siguen ocupando puesto de descenso. El técnico italiano confía que el trabajo de dos semanas dé sus frutos, mientras que los de José Bordalás, ex del Alavés, no quieren regalar nada en casa y menos contra equipos de la parte baja.

HORARIOS DE LA JORNADA 12.

Viernes 17 noviembre.

Girona – Real Sociedad. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 20.00.

Sábado 18.

Getafe – Alavés. Jaime Latre (C.Aragonés) 12.00.

Leganés – Barcelona. Undiano Mallenco (C.Navarro) 15.15.

Sevilla – Celta. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 17.30.

Atlético – Real Madrid. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 19.45.

Domingo 19.

Málaga – Deportivo. Martínez Munuera (C.Valenciano) 11.00.

Espanyol – Valencia. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 15.15.

Las Palmas – Levante. Melero López (C.Andaluz) 17.30.

Athletic – Villarreal. Medié Jiménez (C.Catalán) 19.45.

Lunes 20.

Eibar – Betis. González González (C.C-Leonés) 20.00.

CLASIFICACIÓN.

Equipos P G E P GF GC Pts.

1. Barcelona 11 10 1 0 30 4 31.

2. Valencia 11 8 3 0 30 11 27.

3. Real Madrid 11 7 2 2 22 9 23.

4. Atlético Madrid 11 6 5 0 16 6 23.

5. Villarreal 11 6 2 3 18 11 20.

6. Sevilla 11 6 1 4 12 11 19.

7. Real Sociedad 11 5 2 4 24 21 17.

8. Real Betis 11 5 2 4 21 20 17.

9. Leganés 11 5 2 4 9 8 17.

10. Girona FC 11 4 3 4 13 16 15.

11. Celta 11 4 2 5 22 17 14.

12. Getafe 11 3 4 4 15 13 13.

13. Espanyol 11 3 4 4 9 13 13.

14. Levante 11 2 6 3 12 15 12.

15. Athletic Club 11 3 2 6 11 15 11.

16. Deportivo 11 3 2 6 13 20 11.

17. Eibar 11 2 2 7 6 25 8.

18. Alavés 11 2 0 9 5 16 6.

19. Las Palmas 11 2 0 9 8 28 6.

20. Málaga 11 1 1 9 6 23 4.