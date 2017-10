Despachan la pobreza en dos horas y no adoptan medidas

Al menos, el Parlamento de Canarias le dedicó un pleno a la pobreza, como si no debiera dedicarle todos. Pero, sea por lo que fuere, quizás porque siempre es duro enfrentarte al reflejo de tu propio fracaso, la imagen de sus señorías sale tocada del evento. Porque no es normal que, si todos los plenos de la Cámara regional isleña duran dos días desde siempre, justo el de ayer se despache en dos horas y media. Como tampoco es serio que, también como sorprendente excepción, no se adopte resolución alguna a la finalización del mismo, por mucho que se excusen en que, al ser en vísperas de los presupuestos, es en las cuentas donde se plasmarán sus propuestas. Menos mal que, al menos, los diputados de Podemos tuvieron la elegancia de renunciar a sus dietas. Porque el mini-pleno de ayer, como todos los plenos, nos costó a los canarios, aproximadamente 15.000 euros, de los que 5.000 son en dietas.

No era demagogia sino empatía destinarlas a una Organización No Gubernamental, si tanto desvelo (como aseguró ayer el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo) les causa la pobreza en Canarias. Esa Canarias que, no lo olvidemos, tiene a un millón de isleños (somos poco más de 2,1 millones en total) malviviendo con menos de 680 euros al mes. Esa Canarias donde ahora se ha instaurado una nueva clase social, la del trabajador mísero, esas personas que, a pesar de tener un empleo no llegan a final de mes a la hora de pagar sus recibos más básicos.

Decía Clavijo ayer que era fruto del “trato colonial” sufrido en los años 70, como si posteriormente su partido político, Coalición Canaria, no hubiera tenido voz, voto y mando en gestionar la década prodigiosa, la de mayor riqueza jamás vista por este Archipiélago, y permanecer en el poder hasta hoy un cuarto de siglo después. Como también preocupa su disgustada reacción cuando se le recordó que los hoteleros de Baleares han pactado un aumento del 17% en los salarios de sus empleados. Se perturbó el presidente, quien rechazó la comparación porque allí son menos (1,107 millones de habitantes) y porque están más cerca de la Península, “del continente”, dijo. Lo que no recordó es que los empresarios hoteleros, los de allí y los de aquí, son los mismos; esperemos que sus trabajadores no tengan más derechos que los de aquí. Es duro ver a un Gobierno débil como el actual en una tesitura así, justo cuando está a las puertas de impulsar unos presupuestos de cuya cuantía presume, pero que nada aportan para cambiar el terrible estado de las cosas. La decadencia, dicen.

jaque mate

CC dice que tampoco es para tanto: Ni un atisbo de autocrítica. Incluso, el presidente Clavijo afeó a algún grupo de la oposición que no hiciera propuestas, como si los pajaritos disparasen a las escopetas. Que si el austericidio, que si el pacto PP-PSOE para fijar los techos de gasto, que si el ”trato colonial” en los años 70, que si… Tanto el propio Fernando Clavijo como la portavoz de CC, Elena Luis, miraron para otro lado, como si la pobreza no fuera con ellos. Que no es para tanto, como si los datos del informe europeo fueran inventados. Eso sí, las dietas, para la buchaca. ¡Jaque Mate!