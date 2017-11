El director de la Económica apuesta por la utilidad de la entidad en la sociedad actual

Ante el debate de si las reales sociedades económicas siguen siendo de utilidad en el mundo actual, que será el tema marco del próximo congreso nacional de estas entidades, el presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, José Carlos Alberto Bethencourt, considera que sí y que los valores de la Ilustración, movimiento a partir del cual surgieron, aún se pueden seguir aplicando hoy en día.

Así se expresó Alberto Bethencourt en su discurso inaugural del acto conmemorativo de la festividad de San Carlos Borromeo, patrón de las sociedades económicas, que tuvo lugar ayer por la tarde en la sede de la sociedad lagunera. Un encuentro en el que también estuvieron presentes las máximas autoridades políticas y sociales del municipio de La Laguna y de las Islas, como el presidente canario, Fernando Clavijo; los presidentes de la Audiencia de Cuentas y del Consejo Consultivo; el obispo de la Diócesis de Tenerife, Bernardo Álvarez; el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el cronista oficial del municipio, Eliseo Izquierdo, entre otros, así como la Junta Directiva de la sociedad, exdirectores, miembros y nuevas incorporaciones.

José Carlos Alberto Bethencourt también abogó por el diálogo entre el mundo económico y el del conocimiento y la investigación, porque “creo que en el siglo XXI tienen que complementarse” para atender al bien común de la sociedad.

El presidente de la entidad habló también de las fronteras, que “en algunos casos están siendo sustituidas por muros, para que o no salgan los de dentro o no entren los de fuera, y los dos son malos”. “Los sentimientos de Canarias, España y la Unión Europea están unidos y van en buen sentido, no me parece bien que nadie los separe, ni desde dentro ni desde fuera. Se abre un camino esperanzador para que todos nos sintamos cómodos en España y Europa, en una Canarias más justa”, añadió.

Durante el acto también se hizo entrega de las medallas en reconocimiento a los nuevos miembros y el presidente del Gobierno regional impartió una conferencia titulada Hacia una Canarias más justa.