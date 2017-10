Ocho muertos en un atentado terrorista en Manhattan

Al menos ocho personas han muerto y otras doce han resultado heridas este martes por la tarde como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado por un hombre que ha arrollado con una camioneta a varias personas en la zona del bajo Manhattan, en el centro de Nueva York, según han informado las autoridades estadounidenses.

En una rueda de prensa en Nueva York, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ha confirmado que se trata de un ataque terrorista y ha dicho que han muerto ocho personas. Seis personas han fallecido en el acto y otras dos han muerto cuando eran trasladadas a un hospital. Además, hay doce personas heridas y no se teme por la vida de ninguna de ellas.

Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha dicho que el autor del ataque ha sido detenido después de que un agente se enfrentara a él y le tiroteara y ha subrayado que se trata de “un lobo solitario”, por lo que no se cree que haya más personas implicadas en el atentado.

En la comparecencia ante la prensa, un responsable de la Policía de Nueva York ha contado que el ataque ha sido perpetrado por un hombre que ha irrumpido al volante de una camioneta de Home Depot en el carril bici de la calle Chambers, atropellando a todas las personas que se ha encontrado a su paso. La camioneta ha chocado contra un autobús escolar, provocando heridas a dos niños, y, en ese momento, el conductor ha bajado del vehículo exhibiendo varias armas.

Un policía se ha enfrentado al individuo y ha abierto fuego en su contra, dejándole herido y deteniéndole. Las autoridades estadounidenses han dicho que, por el momento, no van a difundir la identidad del arrestado.

