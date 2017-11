Emocionante escena en un juicio por asesinato en Estados Unidos

La emocionante escena vivida en un juicio por asesinato en Estados Unidos ha dado la vuelta al mundo. El padre de la víctima decide perdonar a uno de los culpables de la muerte de su hijo con un abrazo en pleno proceso. El criminal ha sido condenado a 31 años de prisión, según ha informado la CNN.

A su vez, la madre del asesino pedía perdón a la familia afectada entre lágrimas. Situación que ha llevada a la juez a pedir una pausa con la voz quebrada, al no poder contener la emoción.

The father of a slain Muslim pizza delivery driver forgave and embraced the man who was sentenced to prison for playing a part in his son’s death https://t.co/B6qrs8Gjw4 pic.twitter.com/AlC5lPvpOL

— CNN International (@cnni) 9 de noviembre de 2017