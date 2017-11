ERC condiciona su participación en el 21-D a la excarcelación de los políticos

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, exigió ayer “la libertad de los presos políticos” (los consellers destituidos en prisión y a los presidentes de ANC y Òmnium) si su partido concurre a las elecciones del 21 de diciembre. “Si nosotros decidimos ir a estas elecciones, que estoy convencida de que será que sí, hace falta que los presos políticos, todos sin excepción, Govern y Jordis, salgan de la prisión”, manifestó ante el Consell Nacional de ERC, donde recordó a estos encarcelados en general y los miembros de ERC en particular que están en Madrid II (Alcalá-Meco), Madrid V (Soto del Real) y Madrid VII (Estemera).

Según Rovira, encarcelar a independentistas “tiene el mismo efecto que ilegalizar un programa electoral”, por lo que instó al Estado a que los ponga en libertad para concurrir al 21-D en igualdad de condiciones que con los partidos que no apoyan la independencia. “Si quiere unas elecciones democráticas y demostrar que realmente es democrático, es necesario que deje libres a los principales líderes de una de las opciones que se someterán a votación”, insistió Rovira, que fue recibida con una ovación al llegar a la sede junto a Anna Simó, investigada como secretaria primera de la Mesa del Parlament. La exportavoz de JxSí en el Parlamento acusó a PP, PSC, PSOE y C’s de no ofrecer ninguna garantía el 21D y recordó que el independentismo gobierna en buena parte de los municipios catalanes, por lo que la celebración de los comicios podría verse dificultado si no colaboran. “Supongo que son conscientes de que necesitan muchos locales electorales que dependen de estos ayuntamientos elegidos democráticamente”, así como los sorteos para constituir las mesas, la custodia de las urnas y la colaboración de la comunidad educativa, ya que las elecciones se harán un jueves lectivo.

Asimismo, criticó que el Consejo de Ministros disolviera el Parlamento “saltándose el Estatut y la Constitución” por miedo a tener que pactar un referéndum y preguntó al Estado si aceptará el resultado de la votación. “Nosotros hemos aceptado el resultado después de presentarnos mil veces con un programa independentista cuando no ha sido el más votado. Lo hemos aceptado porque somos demócratas. Toca decir: ¿ellos harán lo mismo? ¿Sabrán respetar el resultado?”. Aunque la decisión de si ERC participa o no el 21-D debe tomarla el Consell Nacional, Rovira está convencida de que los republicanos concurrirán pese a estas dudas que ha planteado sobre las garantías: “Nuestros adversarios políticos no respetan las normas del juego democrático, sino que las dictan”. Previo al discurso de Rovira, el Consell Nacional ovacionó a los consellers cesados que se encuentran en prisión o en Bélgica y gritó “Libertad” tras un largo aplauso. Esquerra dejó unas sillas vacías donde colocó lazos amarillos en homenaje a los investigados por presunta rebelión, sedición y malversación por la querella presentada por el fiscal general, y entre quienes figuran el presidente del partido, Oriol Junqueras. Esquerra se inclina por concurrir a las elecciones del 21 de diciembre con una lista unitaria del soberanismo si es más amplia que la de JxSí de las pasadas elecciones, y plantea incluir a la CUP y a una parte de Podem.

JUNQUERAS: “NO RENUNCIAREMOS AL INDEPENDENTISMO”

Por otra parte, Oriol Junqueras rechazó ayer renunciar al independentismo, aunque conlleve prisión: “Si el precio de la libertad es la cárcel, no renunciaremos nunca a la libertad”.