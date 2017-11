El escritor Roy Galán publica su nueva novela, ‘La Ternura’, con Alfaguara

El escritor gallego residente en Tenerife Roy Galán publica esta semana su nueva novela, La ternura, de la mano de la editorial Alfaguara, tal y como avanzaba en septiembre a DIARIO DE AVISOS. Entonces confesó: “Todavía no se ha dicho muy alto, pero adelanto en primicia que trabajo en un nuevo libro, editado por Alfaguara Juvenil. Será una obra de ficción, algo nuevo en mi literatura, que se publicará en noviembre. Llevará el título de La ternura y relata la historia de una adolescente que busca su lugar en el mundo. Esa edad en la que te estás construyendo y es muy fácil hacerlo mal”.

“Como es mi estilo, no será una novela muy convencional, porque incluye ilustraciones, pero con ella me sumerjo en el mundo de la narrativa. El que me conoce sabe que mi estilo se caracteriza por párrafos de una sola frase, pero este libro tiene párrafos más extensos. Quería demostrar a la gente que sí puedo hacerlo”. Este libro, que ahonda en el paso de la infancia a la juventud, es un homenaje al clásico El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger, protagonizado por el adolescente Holden Caulfield. Las ilustraciones de La Ternura están realizadas por Alexis Bukowski, artista que combina en su estilo dos grandes pasiones: el dibujo y los pájaros.

Esta novela se presentará el próximo jueves, día 30, a las 18.30 horas, en la Librería La Isla, con la presencia del autor y la periodista Beatriz Rodríguez.