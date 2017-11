“Espero que en 2018 el centro de salud del casco sea una realidad”

Asegura que se levanta con ilusión y ganas cada día para hacer su trabajo. El Sauzal es de los municipios punteros en electrónica. La página web municipal se actualiza de forma permanente y ya tiene incluida programación para 2018. El secreto; trabajar con la suficiente antelación con los técnicos y de forma coordinada todo el grupo de gobierno. A Mariano Pérez le gusta estar en los sitios y en contacto con los vecinos, “cuya satisfacción compensa cualquier esfuerzo extra”, dice. Maneja su propio Facebook, donde contesta todas las preguntas y cuelga cada acto al que asiste. Confiesa que le agarró el gustito a esta red social, y también tiene twitter. “Llegué tarde por la edad, pero algunas cositas controlo”, bromea.

– Después de años complicados económicamente, ¿costó mucho cancelar la deuda del Ayuntamiento?

“Hace diez años teníamos una deuda importante y la hemos saldado, o sea que estamos a cero. No solo fue un trabajo de la parte política sino también de la técnica, haciéndole caso al interventor con el Plan de Ajuste conseguimos alcanzar este objetivo”.

– ¿Hubo que resignar algún proyecto importante?

“Como en cualquier municipio pequeño la inversión prácticamente fue nula y siempre dependíamos del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife. Yo espero que a comienzos de 2018 haya proyectos que sean una realidad, como el centro de salud del casco. En este mandato hemos estado planificando y trabajando con la oficina técnica para sacar adelante muchas iniciativas y los frutos de este trabajo comenzarán a llegar el próximo año. Cerrar el anillo en la zona comercial, una obra de 600.000 euros que ya está adjudicada; resolver el problema del flúor, también en licitación por 1,6 millones y financiada por el Consejo Insular de Aguas; y el cerramiento de una pista polideportiva en el colegio de Ravelo, donde se desarrollan muchos actos con niños que al estar al aire libre se dificultan cuando hace frío. Su presupuesto es de 300.000 euros y hay un compromiso de la Consejería de Educación para acometerlo el siguiente ejercicio. Estos son los tres principales pero hay muchos otros”.

– ¿Confía en que el auditorio, y futuro centro insular de artes escénicas, esté listo a final de año, como se prometió?

“Lo que es el cascarón sí lo estará. Falta el equipamiento interior, en concreto, la grada y la luz y el sonido, que se sacará a concurso y tardará entre dos y tres meses. Creo que entre mayo y junio de 2018, el auditorio estará funcionando. Es una obra importantísima para el municipio. Hay gente que critica que se haya hecho primero esta infraestructura, pero eso no supone que se hayan dejado de lado otras importantes, solo que dependen de distintas administraciones”.

– ¿La sala de estudios de Ravelo se abrirá el próximo mes?

“Tenemos un convenio con el instituto Sabino Berthelot, en el que un becario va por las tardes de 16.00 a 20.00 horas a la biblioteca, pero entendíamos que era un tiempo escaso y hoy en día las nuevas tecnologías permiten ampliar los espacios. Así, hemos habilitado un aula de formación al lado de la iglesia, con wifi, mesas y ordenadores. Y con una tarjeta, cada usuario podrá ir a estudiar y estará vigilado por cámaras. Será de 09.00 a 21.00 horas y en épocas de exámenes se abrirá toda la semana”.



– ¿Cómo es la relación con la oposición en este mandato?

“La relación es normal y cordial. Quizás donde más puede haber diferencias es con Unid@s se puede El Sauzal, porque es un grupo nuevo y no nos conocen. Ellos están en su papel que es el de fiscalizar al gobierno. En el mandato anterior el problema fue que la oposición pedía un espacio para reunirse pero no lo teníamos. Y en este menos aún, con el auditorio en obras, hemos tenido que cerrar un ala del Ayuntamiento y tenemos hasta cinco o seis despachos funcionando en el mismo lugar. No obstante, le hemos dado una pequeña cantidad para que pudiesen alquilar algo externo y en el reglamento del Pleno vamos a estudiar la posibilidad de ampliar esta cifra”.

– Las arcas municipales arrojan un ahorro de cuatro millones, ¿no es injusto que el Gobierno central le impida gastarlo?

“Me parece fatal, sobre todo teniendo necesidades. Entiendo que si hay ayuntamientos que no han hecho bien la tarea y están endeudados, el Gobierno central no permita que sigan incrementando su deuda, pero si están saneados, como es nuestro caso, y los proveedores están cobrando al día, muchas obras podrían salir adelante”.

– ¿Ha abandonado su lucha para que El Sauzal tenga una piscina en el complejo El Calvario?

“No la he abandonado, la he aparcado. El Plan de Viabilidad arroja que esta instalación no es viable por el costo que tiene su mantenimiento, pero sí lo es hacer algo de agua, como chorros, spa y una pequeña piscina fuera, al aire libre. Pero ahora mismo no es una prioridad”.

– Fue de los primeros candidatos de CC en confirmar que volvía a presentarse a las elecciones. ¿Espera conseguir su cuarta mayoría absoluta en 2019?

“No depende de mí, sino de los vecinos. Me gustaría seguir y tengo ilusión como si fuese el primer día. Creo que tenemos proyectos, ideas y gente joven en el equipo que te empuja para hacer las cosas. Las encuestas realizadas nos dan mejor que en 2015, pero en política todo cambia de un día para otro”.