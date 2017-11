Estudian ‘tirar’ de los pozos que están parados si persiste la sequía

Las lluvias que han empezado a producirse tímidamente desde la tarde del viernes en La Palma, especialmente en la zona del noreste, son claramente insuficientes para bajar la guardia ante el problema de sequía que acumula la isla desde hace varios años. El Consejo Insular de Aguas de La Palma ha analizado esta semana los recursos que puede poner en marcha para atender la demanda para el riego, en especial pozos que llevan tiempo inoperativos y que se pueden reactivar si no termina de llover lo suficiente para atender a los agricultores.

Así lo ha confirmado el consejero de Aguas, José Luis Perestelo, que detalló que entre las alternativas que se pusieron sobre la mesa, a falta de un estudio más pormenorizado que se presentará en la próxima sesión del Consejo, está un aprovechamiento mayor del pozo del Noroeste, en Tijarafe; la activación del pozo del Rayo, que lleva varios años parados y que pertenece a Canopalma; el pozo del Carmen, que “la comunidad de Fuencaliente está reactivando y para lo que cuenta con una subvención”; el pozo del Roque, de manera que pueda servir a Santa Cruz de La Palma, lo que permitiría liberar agua a una zona más alta; activar el pozo de Amargavinos (Breña Baja), que está en una zona casi urbana, al lado de Las Ledas; el del barranco de La Herradura y el barranco de San Juan.

“Hay reservas de agua para no tener problemas, aunque es posible que si no llueve pronto tengamos que tomar medias excepcionales, pero agua sí hay”, sentencia Perestelo, que destaca además que existen “una serie de pozos que están ahí y se pueden activar de manera inmediata, como el de Amargavinos o El Roque, y redes de distribución para evacuar el agua a todos los lugares”.

En este sentido subraya la importancia de los trabajos que se han realizado durante los últimos años en la mejora de las redes de transporte y, sobre todo, en la reducción de pérdidas de agua. “Lo que se ha logrado en Los Llanos de Aridane, por ejemplo, consiguiendo que haya 100 metros cúbicos menos por hora de consumo, es muy importante”.

No obstante, el hecho de que haya reservas e infraestructuras para hacer frente a la situación de la sequía no es suficiente para abordar esta problemática. En este sentido, Perestelo reclama “el compromiso de todos para ser solidarios en el riego”. “Si una comunidad que tiene agua es capaz de retrasos en el riego, no tiene sentido que otra no lo haga y riegue a la demanda”, apostilla.

NOROESTE

La comarca que abarca los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Garafía es la más sensible a la situación del agua y este verano ha vuelto a tener problemas de abastecimiento. De ahí que estudien alternativas, como la conclusión de una galería que está inacabada y que es de titularidad municipal de Puntagorda y Garafía. Una medida que han descartado porque puede afectar a un ramal que tiene autorizada la galería de Las Goteras.

Como alternativa, el también vicepresidente del Cabildo, junto con los alcaldes de los tres municipios, barajan reactivar la obra del pozo de Izcagua que empezó Puntagorda. Perestelo anunció que la próxima semana varios técnicos especialistas en pozos van a estudiar las potencialidades que tiene esta nueva infraestructura, que serviría para mejorar el problema del agua en dicha comarca.