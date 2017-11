Eva Ruiz, a horas de ‘encender’ la Navidad en Santa Cruz: “Me hace muchísima ilusión”

En poco menos de una hora, Santa Cruz vivirá el tradicional encendido del alumbrado para las fiestas de Navidad y Reyes, que se ha convertido ya en todo un acontecimiento para los santacruceros. Este año serán 2,2 millones de bombillas LED las que iluminen el centro de la ciudad y sus barrios, una vez se lleve a cabo el simbólico accionado del sistema a las 19:00 horas en la plaza del Príncipe.

La invitada especial en esta ocasión será la lanzaroteña Eva Ruiz, que con tan solo 19 años ha logrado ya ser una de las artistas que forman parte de la nómina del sello discográfico Warner Music Spain. Está considerada como una de las solistas con más talento de la nueva escena del pop internacional, tras su irrupción en el panorama musical con su primer trabajo ’11 vidas’, plagado de matices de blues y soul, y que firmó cuando contaba con apenas 16 años.

Eva, en conversación con DIARIO DE AVISOS, asegura que ha “crecido mucho como persona y como cantante desde que participó en La Voz Kids”, y recuerda lo “increíble” que fue el momento en que vio el resultado de la grabación de su primer videoclip: “Jamás me imaginé ver el vídeo de un tema mío”. Desde entonces no ha dejado de acumular éxitos y las reproducciones y descargas de sus temas en plataformas online, como YouTube o Spotify, se cuentan por millones. ‘Karma’, el sencillo que sirve de adelanto a su nuevo álbum, lo ha vuelto a ser. “Es un tema que escribí con todo mi amor”, explica la cantante, por lo que se muestra “muy feliz” por la gran acogida que ha tenido entre el público.

Sobre su segundo álbum, la artista afirma que es un trabajo mucho más personal que el primero, puesto que “todo en la vida es una evolución y etapas”, y si bien reconoce ser “la misma de siempre”, ahora, dice estar cada vez más enfocada en los objetivos que se ha marcado.

La lanzaroteña admite que tiene en mente una nueva gira, pero no puede anunciar aún si esta la traerá de vuelta a Tenerife, ya que por el momento siguen “trabajando sin parar en el estudio sus nuevos temas”. “Amo Tenerife”, confiesa, una isla de la que no dejan de asombrarle “El Teide y sus estrellas, sus playas de arena negra, pero sobre todo, su gente”. “Todo lo que he vivido en la isla es único y súper especial. Nunca me cansaré de visitarla y de ir a cantarles”, explica.

“La Navidad es pura magia”, continúa diciendo Eva, para quien cantar en el encendido del alumbrado navideño de la capital chicharrera es algo “muy emotivo” y que le hace “muchísima ilusión”. Aunque asegura que tras la actuación volverá a Madrid para seguir trabajando en su disco, las fiestas navideñas las pasará con su familia en Lanzarote: “La navidad en mi casa es sagrada, si no estoy, mi abuela me mata”, exclama mientras se despide entre risas.

Nosotros, desde aquí, le deseamos toda la suerte del mundo y que siga cosechando éxitos en su carrera. Este es el videoclip de su tema ‘Karma’, un auténtico bombazo.