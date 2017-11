Fran Vázquez: “El trabajo de toda mi carrera ha sido ayudar a mi equipo”

El inédito capitán de la selección española de baloncesto, Fran Vázquez, ha explicado que “siempre” ha mantenido “la ilusión” a lo largo de su dilatada carrera, en la que su trabajo “siempre” ha sido “ayudar al equipo”, por lo que vuelve con ganas al equipo nacional para liderarlo en los próximos partidos contra Montenegro y Eslovenia que abren el camino al Mundial de China.

“Vengo con ilusión debido a esta situación que vive el baloncesto. La ilusión siempre la he mantenido. El trabajo de toda mi carrera ha sido ayudar a mi equipo. Tenemos dos partidos complicados e intentaré ayudar a mis compañeros en este reto. Tenemos que hacer un buen trabajo y estar un poco apartados de las cosas que no nos tocan a nosotros”, analizó Vázquez este lunes ante la prensa en Guadalajara.

El gallego, de 34 años, es consciente de que, de los 16 convocados por Sergio Scariolo, él es quien “más veces ha venido a la selección”, pero subrayó que también estarán “otros veteranos como Oliver o Vidal para ayudar”.

“Hemos vivido mucho baloncesto y la gente joven que se ha enganchado a la selección viene con muchas ganas de demostrar que está aquí por algo. Los tres veteranos estamos capacitados para ayudarles”, tranquilizó el jugador del Iberostar Tenerife, que acumula 33 internacionalidades, pero que no disputa un gran torneo de selecciones desde el Mundial 2010.

“La principal diferencia es que en verano tienes un mes de preparación antes del campeonato y aquí solo tres días, así que debemos estar preparados desde el minuto uno. Hay gente que conoces de antes por haber coincidido en la selección o en otros equipos. Lo más importante es que todos sabemos que nos espera un camino difícil, que son poco días y que hay que tener todos los sentidos puestos para estos dos partidos”, reclamó.

“SABEMOS QUE TENDREMOS ALTIBAJOS”

En cuanto a su contacto con el seleccionador, el pívot recordó que ya coincidió con Scariolo tanto en el Unicaja como en la propia selección española y que “siempre” han mantenido “una relación de amistad”.

“Cuando hablé con él me pidió que hiciera mi trabajo, que no cambiase nada, sobre todo que estuviese tranquilo y me divirtiera jugando. Tengo que hablar en el campo, que se note mi responsabilidad defensiva y en ataque que pueda tener mis opciones en el ‘pick and roll’ o en los tiros de cuatro o cinco metros”, desgranó.

En cuanto a los próximos rivales de la selección española, avisó de que “aunque no tengan a sus estrellas son equipos complicados”. “Eslovenia mantiene la base del equipo campeón de Europa y de Montenegro me han dicho que su afición anima a tope allí. Tenemos que estar tranquilos, sabemos que son equipos en los que cualquier jugador nos puede hacer daño. Sabemos que tendremos altibajos y debemos superarlos siendo un equipo, no yendo cada uno por su cuenta”, concluyó.