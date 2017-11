El general Praljak se envenena en directo en la lectura de su veredicto por el TPIY

El general bosniocroata Slobodan Praljak ha muerto este miércoles horas después de haber ingerido un líquido que él mismo ha identificado como veneno durante la lectura del veredicto de su caso por crímenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), con sede en La Haya (Países Bajos), ha informado la agencia croata de noticias HINA.

El excomandante del Consejo Croata de Defensa (HVO, las fuerzas militares bosniocroatas durante la guerra de Bosnia y Herzegovina) ha negado en la vista de este miércoles en La Haya que él sea un criminal de guerra antes de ingerir un líquido no identificado cuando iba a ser sentenciado a 20 años de prisión por crímenes de guerra y contra la Humanidad.

El TPIY ha suspendido la sesión en curso y, horas después, el general bosniocroata ha muerto en el hospital holandés en el que ha sido atendido de urgencia, según han contado a la agencia HINA fuentes próximas al general fallecido.

Slobodan Praljak, de 72 años, ha echado hacia atrás su cabeza y ha tomado un trago de un frasco o un vaso cuando el juez leía el veredicto. “Mi cliente dice que ha bebido veneno esta mañana”, ha indicado su abogada, Natasa Faveau-Ivanovic, a Reuters.

Tras beber, Praljak ha declarado ante el tribunal: “No soy un criminal de guerra, me opongo a esta condena”. El juez que presidía la audiencia ha suspendido la sesión y ha pedido un médico.

Este era el último juicio en el TPIY, establecido por la ONU en 1993, antes de que cierre a finales de diciembre. La semana pasada, el TPIY condenó a cadena perpetua al general serbobosnio Ratko Mladic entre otras cosas por el genodicio en Srebrenica.

