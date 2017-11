El mail se envió en mayo de 2014, pero ha trascendido ahora. Joe, de veintitrés años, tuvo la ocurrencia de escribir un correo al Gobierno de Dinamarca. ¿Usáis Groenlandia?, fue el asunto que encabezó el correo, documento en el que Joe y un amigo trasladaron su voluntad de ponerse al frente de un Estado, eso sí, siempre y cuando al propietario del país le pareciera bien. Pulsó la tecla de enviar y se fue a dormirla -dormirla, sí, porque la ocurrencia fue después de echarse unas cuantas copas-. Al día siguiente, ya de resaca, Joe se quedó horrorizado cuando en la bandeja de entrada apareció un mail del Ejecutivo danés. Temió haberse saltado alguna ley. Pensó en cómo serían las cárceles de Dinamarca. Creyó que había metido la pata hasta que la respuesta del Gobierno, amable y comprensiva, lo tranquilizó. Querido Joe, nos gusta que pienses a lo grande, nunca sabes si los sueños algún día se van a hacer realidad; pero, en lo que respecta a que te demos Groenlandia, no es posible, pero gracias por preguntar. Ni una línea de más, tampoco de menos. No deja de ser tentador concluir que lo de Cataluña bien pudo gestionarse así de fácil, respondiendo amablemente el Estado a una pregunta directa de los independentistas. ¿Usáis Cataluña? La independencia no es posible, pero gracias por preguntar. Pero, sobre todo, la sencillez con la que Joe requiere al Gobierno de Dinamarca bien podría ser el cauce para un asunto tan local como relevante, un capítulo que a ojos de los grupos parlamentarios parece haber regresado al cuarto trastero de las últimas décadas. ¿Usáis los presupuestos autonómicos de 2018 para reconducir de forma efectiva los vertidos de aguas, en particular, y la gestión de residuos, en general, que tanto os preocuparon hace apenas unos meses? Siguiendo la simplicidad de Joe, una pregunta a la que los distintos partidos responderán coralmente. En lo que respecta a incrementar los recursos para la gestión de residuos, no es posible; pero gracias por preguntar.