Julio Luis Pérez: “Ni había soñado un partido así, ni tampoco sacar siete puntos ante los mejores equipos de España”

La UD Granadilla Tenerife Egatesa vive sus horas más felices, tras el histórico triunfo del pasado domingo frente al FC Barcelona. Un club, con una trayectoria muy corta de vida, fue noticia a nivel nacional por ser el primer equipo que tumbó a uno de los mejores equipos de Europa, después de un partido muy completo del equipo de Toni Ayala. Uno de los hombres fuertes del club sureño es el vicepresidente Julio Luis Pérez, que vive una dulce resaca tras la mediática victoria.

-¿Cómo vivió el histórico triunfo de la UD Granadilla Tenerife Egatesa ante el FC Barcelona?

“Con una emoción indescriptible. En un partido de fútbol puede pasar de todo, pero lo lógico era pensar que ante un rival con el potencial que tiene el FC Barcelona fuese factible perder. Pero nuestras jugadoras dieron el 200%, se dejaron la piel, y fueron capaces de desactivar a un ramillete de jugadoras de lo mejor del mundo. El equipo estuvo inconmensurable durante los noventa minutos, aunque también es verdad que nos acompañó la suerte, que ha sido esquiva en otros momentos. Fue un triunfo merecido, además reconocido por el rival”.

-Ni en sus mejores sueños imaginó que el partido se desarrollara por esos derroteros

“No había soñado un partido así, ni un Tourmalet como el que hemos superado. Qué de cuatro partidos con los equipos más fuertes de la Liga hayamos sido capaces de sumar siete puntos, ha sido un éxito que costará repetir, y que con el paso del tiempo nos daremos cuenta de lo que se ha conseguido”.

-¿Qué supone para el club sureño este histórico triunfo sobre el FC Barcelona?

“A partir de ahora, los rivales nos van a respetar aún más de lo que ya nos respetaban. Además, es una victoria que sirve para promocionar el fútbol femenino de Tenerife y de Canarias. Que a nivel mediático se den cuenta que en San Isidro hay un equipo que da espectáculo del bueno, y que las jugadoras merecen el apoyo de la afición y de todos los estamentos”.

-¿Fue Julio Luis Pérez uno de los que se puso nervioso con el mal arranque del Tenerife Egatesa, que tuvo su punto culminante con el 0-5 ante el Albacete?

“No. Aquí no se puso nervioso nadie, al menos dentro del club. Nosotros sabíamos el equipo que teníamos, el potencial que habíamos logrado reunir para esta temporada, pero era cuestión de que el equipo se acoplara, ya que hubo muchas incorporaciones. La verdad es que en las primeras jornadas los resultados no acompañaron, no así el juego del equipo, que trasmitía buenas vibraciones, ya que con los dos empates en Madrid y Zaragoza, se nos quedó mal cuerpo porque eran partidos que merecimos ganar. Esa dosis de suerte que tuvimos con el Barça, no la tuvimos en los primeros partidos, con balones a los palos, y ocasiones claras que no entraban, pero era cuestión de tiempo. El día del Albacete fue un choque desgraciado por nuestra parte, nos equivocamos, pero con el paso del tiempo, fue lo mejor que nos pudo pasar, porque hizo ver al cuerpo técnico donde teníamos que mejorar. Ellos tomaron las medidas que tenían que tomar, y el equipo ha reaccionado de manera muy positiva”.

-Esta temporada toca jugar en La Palmera debido a las obras que se van a acometer en la Hoya del Pozo en El Médano, y una vez que concluyan volverán a jugar allí. ¿Se desvanece la posibilidad de jugar en Santa Cruz?

“Qué juguemos la temporada que viene en la Hoya del Pozo tampoco lo tengo tan claro, porque las obras aún no han comenzado. El campo requiere mucha inversión, ya que hay que cambiar césped, hacer vestuarios etc. Si estuviera la instalación terminada para el próximo curso jugaríamos allí, pero de no ser así, seguiríamos en La Palmera. Lo de jugar en Santa Cruz , ahora mismo, está bastante más complicado”.

-¿Por qué no se puede ver al Granadilla Tenerife Egatesa por la pequeña pantalla?

“El tema televisivo es muy complejo. Los derechos de televisión los tiene Mediapro, no los tiene la FORTA. Además, la Federación Española tiene que dar el visto bueno. A nosotros los partidos que nos obligan a dar por televisión, con el operador que tiene los derechos, los tenemos que asumir. Pero otros partidos, que se puedan ofrecer por otros operadores, nosotros tenemos que recibir alguna compensación económica, porque perderíamos ingresos en la taquilla y aficionados en las gradas. Todo se puede arreglar y todo se puede hablar. Se que Televisión Canaria tiene interés en dar los partidos del Granadilla Tenerife Egatesa, y se que está buscando soluciones para poder hacerlo. No es un tema fácil”.