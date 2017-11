“Mi Iberostar jugará duro y de manera efectiva”

Fotis Katsikaris, nuevo entrenador aurinegro, prefiere no marcarse objetivos para no “añadir presión” a sus jugadores, a los que pide dar un paso al frente

El griego reconoció que las primeras impresiones en contacto con el grupo fueron “muy positivas” y que su reto será sacar “más rendimiento” de la plantilla: “Ayer estuve con el equipo por primera vez, pero es cierto que conozco a la mayoría de ellos, porque me he enfrentado, aunque no es lo mismo. Las primeras sensaciones son muy buenas, porque me he encontrado con un grupo muy inteligente, puse ayer varias cosas nuevas y lo pillaron casi todos; eso hace feliz a cualquier entrenador”.

EL nuevo entrenador aurinegro recalcó que pese al “poco tiempo” que dispone para preparar el primer encuentro, se apoyará en las “ganas de trabajar” de sus jugadores: “Podemos jugar un buen baloncesto, baloncesto efectivo”.

Cuestionado por la oferta realizada por el CB Canarias, Katsikaris admitió que fue “de manera inesperada” tras ser cortado por el Hapoel Jerusalén: “Estuve solo una semana en Atenas, en mi casa, cuando me llegó la llamada del club. No fue complicado tomar esta decisión; sigo mucho el baloncesto español”.

El técnico heleno recalcó que necesitan marcarse “objetivos reales” pues llega de un equpo que puso “metas irreales”. “La Liga Endesa es la mejor liga de Europa, sin duda alguna. Es la más competitiva y difícil, a eso hay que añadir que jugamos en Champions como campeones, por lo que siempre me apoyo en mirar partido a partido, para no perder la cabeza. Es un club ambicioso, está dando los pasos correctos en los últimos años, porque hay veces que se dan saltos en los que las entidades se hacen muchos años, pero si nos podemos una presión extra será negativo para nosotros. Solo queremos jugar un baloncesto efectivo, duro e intentar competir en cada encuentro”.

Además, desveló que mantiene una “buena amistad” con Nenad Markovic, sin querer entrar a analizar su trabajo en la Isla, dejando claro que quiere “poner” cosas suyas al Iberostar Tenerife: “Hay cosas que mantendré, para que los jugadores se sientan cómodos, y otras que cambiaré; pondré cosas mías, por supuesto”.

“Me preocupa el rendimiento de Rosco Allen y Davin White”, dijo sin tapujos, añadiendo a esa lista a hombres como Mike Tobey, del que reconoció su buen rendimiento pero del que señaló que puede “mejorar”.