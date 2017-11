Iceta: “Entre Barcelona y la independencia, Colau ha escogido la independencia”

El primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat, Miquel Iceta, ha lamentado este domingo que las bases de BComú hayan optado por romper el pacto de gobierno con el PSC en Barcelona, y ha advertido: “No podremos mirar como hacíamos hasta ahora a la gente de los ‘comuns”.

El PSC seguía en el Gobierno de la alcaldesa, Ada Colau, porque confiaba en el ejecutivo y en quienes suscribieron el pacto, que dejaba fuera las cuestiones que no estuvieran relacionadas con Barcelona: “Ni con esto ha sido de fiar la dirección de los ‘comuns”, ha aseverado preguntado por los medios en un acto para fotografiarse con los miembros de la candidatura de la provincia de Barcelona.

Ha lamentado que Colau no haya expresado durante la consulta a las bases su opinión sobre si se debía mantener o no el pacto: “Se ha querido esconder y esconder su opinión, y dirá tal vez que la decisión la han tomado otros. Esto demuestra que puede ser la alcaldesa, pero no es la líder que Barcelona necesita”.

“Entre Barcelona y la independencia, Colau ha escogido la independencia. Entre la inestabilidad y la estabilidad, ha escogido inestabilidad. Entre un gobierno de izquierdas y doblarse a las exigencias de Trias y Bosch, ha escogido lo segundo”, ha aseverado en referencia a los líderes municipales del grupo Demòcrata y ERC, Xavier Trias y Alfred Bosch.

El dirigente socialista ha recibido con tristeza la noticia y ha agradecido a los miembros de BComú que han optado en la consulta por mantener el pacto su apuesta por defender “uno de los pocos gobiernos de izquierdas compartidos que quedan no sólo en Cataluña, sino en España”.

ELECCIONES DEL 21-D

Ha explicado que el PSC ya ha presentado sus listas y que ha sido el primero en hacerlo —“llevaremos el número 1 desde el primer momento”–, y ha defendido que es una lista magnífica, que hará campaña con símbolos del PSC y también de Units per Avançar.

“Queremos unidad y queremos avanzar. Estamos hartos de que Cataluña pierda y retroceda. Se merece lo mejor, que es avanzar y ganar, y por eso estamos unidos”, ha defendido Iceta, que ha abogado por cambiar la ley electoral para que distritos puedan elegir directamente sus diputados.

Ha sostenido que su candidatura es un “depósito de esperanza” con objetivos de país, entre los que figuran evitar la fractura entre Cataluña y el resto de España; aprovechar la recuperación económica para crear empleo de calidad; trabajar para que vuelvan las empresas que han trasladado sus sedes sociales fuera de Cataluña, y reducir las desigualdades.

“Donde hay división, podremos unidad. Donde hay sectarismo, pondremos hermandad. Donde hay improvisación, preparación”, ha asegurado, y ha resaltado que el objetivo no es llegar el primero, sino ser el que mejor sirva al país y a su gente.

“Desde el lugar en que los catalanes nos quieran colocar, estaremos sirviendo al pueblo”, ha garantizado, y ha asegurado que trabajará hasta la extenuación para no decepcionar confianzas y con una voluntad de suma que se convertirá en multiplicación.