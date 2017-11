El fiscal insta a La Laguna a averiguar si Zebenzuí contrató por favores sexuales

EFE / V. P.

La Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas a petición del Ayuntamiento de La Laguna sobre el concejal que presumía por WhatsApp de “follarse” a las empleadas que había “enchufado” en la Corporación, Zebenzuí González (PSOE), al no apreciar delito en esas frases. En su resolución, la Fiscalía Provincial subraya que esas frases que escribió en un chat interno del PSOE demuestran, “cuando menos, mal gusto”, pero no constituyen un delito de odio o discriminación, ni contra las instituciones.

El fiscal cree que no puede abrirse un proceso penal solo por esas manifestaciones -reprobadas como machistas por el pleno de la Corporación municipal y que le han valido la suspensión de militancia en el PSOE-, “sin incurrir en una causa general”.

Ahora bien, la Fiscalía recuerda al Ayuntamiento que tiene competencias legales para “comprobar mínimamente si lo expresado por el denunciado responde a hechos por él perpetrados con apariencia de infracción penal”, en referencia a una posible contratación irregular de personal a cambio de favores sexuales. “De resultas de la comprobación que el Consistorio pueda realizar y, de derivarse de la misma hechos concretos mínimamente fundados, que revistan apariencia de delito, deberá lógicamente y conforme a las normas citadas ser objeto de denuncia, bien ante esta Fiscalía, bien ante el órgano judicial competente”, añade. El Ministerio Público examinó las manifestaciones de González después de que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento acordara ponerlas en su conocimiento, ya que entendía que atentaban contra la dignidad del Consistorio. En concreto, González escribió en un chat: “Yo a follar / jeejejeje / con las empleadas que pongo yo y enchufo en el Ayuntamiento / y después hacer campaña, por frikis”. Y acto seguido añadió: “Perdón, me equivoqué de grupo”.

Tras publicarse estos mensajes, el edil alegó que solo fue una broma de mal gusto dirigida a un amigo y que no se refería a conductas propias, sino a palabras que había oído a otra persona. Sea como fuere, según el fiscal, no puede interpretarse, “sin violentar su estricto tenor”, que esas frases “vayan dirigidas a todas las mujeres como grupo”, por lo que no ve “delito de odio, hostilidad y discriminación”.

El portavoz de Unid@s Podemos, Rubens Ascanio, discrepó de la Fiscalía: “Es un nuevo episodio poco edificante de la Justicia, y esperábamos un poco más de rigor a la hora de abordar esta cuestión tan condenable”. Pero, además, consideró que el alcalde no investigó “en la dirección correcta” las contrataciones, y por ello cree que la oposición debe insistir para que este asunto no se cierre de esta manera.