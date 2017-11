Intervienen con éxito a un joven con un metro de pene y cinco kilos de testículos

Horace Owiti Opiyo, conocido como Forence, es finalmente un hombre “libre”. El keniata, de 20 años, padecía desde niño una anomalía que le impedía llevar a cabo una vida normal: sus testículos pesaban alrededor de cinco kilos y su pene medía un metro de longitud.

Sin embargo, Forence ha podido volver a caminar, e incluso, utilizar pantalones después de someterse hace unas semanas a una operación quirúrgica que culminaba con éxito.

Este africano percibió por primera algo extraño en sus genitales con tan solo 10 años. Los médicos creyeron que se trataba de un quiste y decidieron extirpárselo, aunque la intervención había resultado por aquel entonces en balde, ya que su pene y sus testículos comenzaron a crecer de forma desmesurada.

Al parecer, la deformidad del joven fue provocada por la picadura de un desconocido mosquito que inyectó sus larvas en el torrente sanguíneo, bloqueando el sistema de drenaje del cuerpo. De este modo, Forence acumulaba una monumental cantidad de líquido en sus zonas íntimas. A la enfermedad se le ha denominado elefantiasis escrotal.

El chico, que además era huérfano, acabó por encerrarse en su vivienda al ser incapaz de costearse la operación. Asimismo, sufría unos dolores tan fuertes que creyó estar maldecido por el diablo: “Le dije a mi abuela que me había infectado de una enfermedad, pero no estaba seguro de qué se trataba. Podía ser una maldición. Sabía que no era obra de Dios, sino del diablo”, asegura Forence en una entrevista al diario The Mirror.