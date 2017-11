¿Un iPhone en una pintura de hace 150 años?

El cuadro Die Erwartete (Lo esperado) que el artista austriaco Ferdinand Georg Waldmuller pintó en 1860 muestra a una joven que va por un camino sin notar que un pretendiente la espera más adelante con una rosa. Pero un pequeño detalle llama la atención de los observadores modernos: parece que la mujer lleva un iPhone en sus manos. ¿Una viajera del tiempo?

