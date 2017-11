Jornadas Canary Wine

Durante los días 8 y 9 de noviembre, desarrollamos en la sede de la Fundación CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife las I Jornadas Históricas Canary Wine, organizadas en colaboración con la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias (Aurelio González), el Aula Enogastronómica de la ULL, (Francisco García), la Fundación CajaCanarias (Alfredo Luaces), la Organización Internacional de la Viña y del Vino (Vicente Sotés) y la DOP Islas Canarias Canary Wine (Hugo Luengo). Coordinadas por Gabriel Santos, de la ULL, y Alfonso López Torres, de la DOP Islas Canarias. Con la presencia de cinco universidades: Lisboa, Madeira, Rovira y Virgili de Tarragona, Las Palmas y La Laguna. Organizadas bajo una lectura activa de la historia. El contraste entre las ciencias sociales, la historia del canary wine y las ciencias experimentales, cuyas técnicas actualizadas nos permiten añadir conocimiento, complementando el mensaje de los tiempos. En ocho ponencias, a debate con cuatro historiadores, Manolo Lobo, de Las Palmas; Manuel Hernández, de la ULL; José Luis Álvarez, de Lisboa, y Antonio Galindo, de la ULL. Una filóloga inglesa, Catherine Täger, que nos confirmó la continuidad en la historia de la literatura anglo-alemana del canary wine, desde el siglo XVI al XX, de Shakespeare a Kant. Dos científicos, Fernando Zamora, especialista mundial en el ADN vitícola, y José Carlos Marqués de Madeira, que tipificó con la ciencia el valor del sotolón, como característica singular de los vinos antiguos. David Seijas, sumiller de El Bulli Foundation, nos guio en la cata de seis vinos dulces, malvasías tradicionales bajo el modelo de los canary históricos. Dos de El Hierro, La Palma, Lanzarote, Icod y La Orotava.

Sumergidos en la magia de la historia con técnicas actualizadas. Sorprendente calidad. Cerramos las I Jornadas con el espectáculo To Wine or not To Wine, producido por Canary Wine.

Comprometidos a realizar las segundas jornadas, avanzando con la historia y la ciencia. Situarnos en el vino de la Macaronesia, con Madeira, Azores y Cabo Verde, ése es el compromiso.

Dos mensajes desde la Historia del Canary Wine, que debemos actualizar para superar los errores y no repetirlos. La historia nos dice que “lo exclusivo es la madre de la prosperidad comercial”.

Ahora más que nunca, el canary wine debe vender vinos de calidad profiloxérica y con varietales exclusivos. El mundo vende el 90% del vino con 16 varietales y el 99% con 44. Nuestro vino está en el 1% del mercado global y con precio significativamente mayor. Vendemos el canary de exportación hoy a más de 9 euros, cuando España, el primer exportador del mundo, vende a 1,17 euros. El segundo mensaje está en la “gestión de las fronteras”. El canary de la historia murió en ellas, luego del Derrame de Garachico de 1666, en las guerras inglesas. Hoy las fronteras existen en la globalización. Las primeras en la región, donde Canary Wine plantea superarlas integrando las siete islas, al unificar el mercado regional del vino. Por encima, las fronteras administrativas-políticas, económico-comerciales y fitosanitarias. Debemos abordarlas coordinadamente para no repetir el “derrame del canary”. En paralelo, aportar ciencia, conocimiento, experiencia, especificidad y terroir. Dos amenazas en auge, el “cambio climático”, a corregir con la ciencia y la tecnología, y que este año ha reducido las producciones de Europa en un tercio. Y consolidar el “vino como alimento”. En consumos moderados es agente de salud. Acompaña nuestras serenas reflexiones. A eso ayuda nuestro canary wine.