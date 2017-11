El actor sevillano Juan Diego Ruiz Moreno ya está en la Isla para protagonizar, hoy y mañana, la obra Una gata sobre un tejado de zinc caliente en el Teatro Guimerá, a las 20.30 horas. “Una ciudad me impresiona cuando llego a ella y no la conozco. A Tenerife he ido en muchas ocasiones y me sigue impresionando”, apunta el intérprete en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS. Para él, “una isla en medio del océano Atlántico es ya muy peculiar”. “A mí las grandes ciudades ya me agotan. El modelo ideal va más por lo que representa Tenerife: una ciudad mediana, con un tamaño adecuado, que resguarda cultura y conocimiento, pero que también permite calidad de vida”, concluye.

La versión de la obra de Tennessee Williams, que pondrá sobre las tablas del teatro capitalino esta noche, busca conmover al espectador, habla de conflictos universales y eternos como la muerte, la mentira, el sexo, la represión, la homosexualidad, la ambición, las frustraciones y todo lo que ocurre ante una gran crisis dentro del núcleo familiar.

“La “novedad” con respecto a las versiones que he visto en España de Una gata sobre un tejado de zinc es que esta vez la directora da un gran protagonismo a la figura del padre y una prioridad absoluta a su carácter y a sus conflictos familiares. Esto da lugar a una gran obra con mucha carga dramática, creando un ambiente tenso como pocos”, describe. Al actor sevillano le acompañan Andreas Muñoz, Begoña Maestre, Alicia Sánchez, Marta Molina y José Luis Patiño.

En opinión de la directora de la obra, Amelia Ochandiano, “se trata de una función dura y romántica, con una prosa capaz de hacernos volar, pero que nos mantiene atados a la realidad, un drama familiar contemporáneo lleno de sinceridad, hondura, poesía y sentido del humor, porque Williams fue un poeta romántico del teatro y consigue con esta obra maestra, emocionarnos y sobrecogernos a partes iguales”. Asimismo, para Juan Diego “no hay nada mejor que despertar las pasiones del público. Esto ocurre un poco en esta apacible historia”. Las entradas, al precio de 22, 24 y 26 euros, se pueden adquirir en la taquilla, a través del número de teléfono 922 609 450 o en teatroguimera.es.