Juan Luis Larrea: “Mi relación con Villar es normal, no hemos roto la amistad”

Juan Luis Larrea, presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmó que mantiene “una relación normal” con Ángel María Villar, con el que no ha “roto la amistad”, y que bajo su dirección están tratando de “normalizar” la situación en el organismo, mientras que puntualizó que la “idea” es centralizar todo el sistema VAR que se pondrá en funcionamiento el año que viene en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

“La relación con Villar es normal, no voy a decir ni siquiera distante. Él está fuera y yo supliendo su función y no tenemos relación del día a día, pero ni él ha roto la amistad conmigo ni yo con él”, señaló Larrea a los medios tras acudir a Sevilla a la presentación del programa ‘Club Salud’ de la Real Federación Andaluza de Fútbol.

El dirigente descartó cualquier polémica con el inhabilitado dirigente, que no pudo entrar esta semana en su despacho cuando acudió a la RFEF. “No estaba yo y el despacho estaba cerrado, pero no había ninguna cadena como he leído. Anduvo por la casa, pero yo no estaba y no puedo deciros más”, zanjó.

“En este momento, en la federación estamos en el día a día, normalizando las cosas y el tiempo dará unas pautas a seguir. Hay varios procedimientos y habrá gente que intentará llegar a ellos y estamos a abiertos. Estamos legalmente constituidos y normalizando la situación”, apuntó Larrea sobre el futuro federativo.

Sobre las palabras de Sergio Ramos, capitán de la selección española, sobre la necesidad de convocar elecciones, reconoció que había “hablado” con el madridista. “Pero para nada de elecciones. Sí creo que los jugadores y todos queremos normalidad y es lo que estamos implantando”, reiteró.

Del mismo modo, celebró una mejor relación con LaLiga y Javier Tebas, en comparación con la que mantenía Villar con el presidente del organismo. “A nosotros nos han visto juntos. Creo que hay que normalizar las relaciones. LaLiga defiende sus proyectos y nosotros los nuestros, pero hay puntos de encuentro”, se sinceró.

Por otro lado, el actual máximo responsable de la RFEF calificó de “brillante” la fase de clasificación para el Mundial de Rusia de la selección. “Tenemos el modelo de Italia. Parece que debe ser muy fácil clasificarse y no quiero hacerme a la idea de no habernos clasificado, a nosotros nos hubieran enterrado”, remarcó.

“Tenemos una gran selección, se están haciendo un relevo muy importante y sobre todo se está enganchando de nuevo a la afición, que nunca la habíamos perdido, pero se desanima un poco y con resultados se animan. Estamos muy ilusionados y tenemos por delante un Mundial dificilísimo. Sólo hemos ganado uno en ciento y pico años de existencia, así que hay que trabajar mucho y con mucha seriedad para conseguir la última meta”, resaltó el dirigente.

Larrea también subrayó que llevan trabajando “30 años” con ‘adidas’ y que nunca han mezclado “política y deporte” después del revuelo levantado por la camiseta mundialista y su parecido con la bandera de la República. “Guste o no es la que se va a lucir en Rusia”, aseveró.

“La política va por un camino y el deporte por otro y si hay encuentros que sean positivos”, prosiguió, admitiendo que no se ha llegado “a imaginar” una selección catalana compitiendo más allá que “a nivel aficionado”, y apuntando que los equipos catalanes siguen “bajo el manto de la RFEF” y que no ha hablado del conflicto político en Cataluña con Gerard Piqué.

Finalmente, confirmó que están “trabajando” en la implantación del VAR. “LaLiga lo estaba demandando y hemos cogido el testigo. El Comité Técnico de Árbitros está trabajando y no es una cosa de hoy a mañana. Lleva un trabajo tutelado por la International Board y la FIFA. Hemos pedido la autorización y estamos con las reuniones para montarlo el año que viene”, declaró, dejando claro que “la idea es montarlo en la sede de la RFEF”.