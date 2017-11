Katsikaris blinda al equipo

Fotis Katsikaris ya ejerce como entrenador del Iberostar Tenerife. El viejo anhelo veraniego de la entidad aurinegra se puso ayer manos a la obra y lo hizo con un primer entrenamiento a puerta cerrada, algo que es habitual en el técnico heleno, tratando de cambiar conceptos lo antes posible, sobre todo en ataque. Su fama de hombre con carácter, que trata de demostrar siempre su importancia dentro del equipo, se presenta como el mejor aval para reconducir la actual situación del CB Canarias.

Tímido y reservado con los medios de comunicación y fuera de la pista, Fotis Katsikaris, después de conocer a sus pupilos, comenzó a transmitir sus primeros conceptos. Al griego no le gustan los jugadores especialistas ni aquellos que no se sacrifican. Para él, todas las piezas deben de sumar dentro del engranaje del grupo, el que no lo haga así no es válido.

Carácter

Nenad Markovic sorprendió por su puesta en escena en los partidos. Para todos aquellos que conocían al entrenador bosnio que en Turquía prácticamente dirigía sus encuentros dentro de la pista, resultó asombroso su actitud una vez se puso al frente del banquillo canarista, incluso para los propios jugadores aurinegros que buscaban en el resto del cuerpo técnico una respuesta a los problemas que se presentaban en medio de los encuentros, pero con Katsikaris lo contrario está asegurado.

Los protagonistas son los jugadores, pero después de él. A Scott Bamforth le dijo en Murcia que no le era útil si solo se dedicaba a lanzar de tres puntos y no dudó en enseñar la puerta de salida a Curtis Jerrells, estrella del Hapoel Jerusalén.

Todo lo lleva él a cabo. Lejos de delegar en sus ayudantes, ayer, posiblemente porque era su primera sesión, quiso estar encima de cada detalle, de cada acción y de cada ejercicio. Desde desde Bilbao y Murcia cuentan que le gusta mucho entrenar, porque le gusta asegurarse de que todo está bajo su control.

Los tinerfeños correrán menos en ataque en la pista y tendrán que asumir que todo pasa por defender bien. La pasada campaña, en el UCAM Murcia-Iberostar Tenerife, fueron muchos los roces entre jugadores de uno y otro equipo, porque los conjuntos entrenados por el griego no escatiman en contacto físico e intensidad.

El referente interior es importante, por lo que habrá que ver cómo puede utilizar a Tobey y a Vázquez, especialmente al primero, que desde que llegó a la Isla suele jugar más desde fuera.

¿Hay aspectos menos positivos? Uno de ellos es que sus dos intentos para regresar a clubes de Euroleague y Eurocup, Lokomotiv y Hapoel, han acabado de manera prematura, lo que convierte a su etapa en la Isla en una reválida.