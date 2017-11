La emotiva carta de una madre con cáncer cerebral a sus hijos

Una madre de Melbourne, Australia, con cáncer cerebral ha querido publicar en The New Daily una carta dirigida a sus hijos -incluyendo al menor que también está luchando contra la enfermedad- para ayudarles cuando ella fallezca.

Sara Chivers, de 34 años, recibió la devastadora noticia en marzo y solo seis meses despuésse les informó que su hijo de 18 meses, Alfie, también padecía cáncer cerebral.

Esta es la carta completa:

“Queridos Hugh y Alfie, No estaré aquí para veros crecer. Es algo difícil de decir y aún más difícil de enfrentar. Tendréis que escuchar de los demás las pequeñas historias de mi vida: mi perfume preferido es Michael Kors, mi comida favorita son los espaguetis a la boloñesa, el invierno es mi estación preferida. Ojalá fuera mejor cocinera. Soy una guardián de recuerdos – pequeñas etiquetas con el nombre del hospital, el poema que escribió Leigh para mi 21 cumpleaños, la primera ropa de bebé.

Conozco a tu papá, y nuestro grupo de familiares y amigos me mantendrán viva para vosotros tanto como puedan, pero hay algunas cosas que quiero que sepáis de mí. No tengáis miedo de expresar vuestras emociones. Nunca me cansaré de oír de Leigh, mi familia, o amigos,”Te amo”.

Ámame mucho. Como dicen, es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca. Eso es lo que siento por ustedes dos. El corazón roto no se acerca a describir el dolor que siento al no estar en vuestras vidas en el futuro, pero yo nunca cambiaría ni renunciaría al tiempo que hemos pasado juntos y a la inmensa alegría que me habéis traído. Sin duda alguna, ustedes son mis logros más importantes.

Presten atención al aprendizaje, pero sepan que hay mucho más en la vida escolar que los libros de texto. Practicar deportes de equipo. Pruebe con un instrumento musical. Aprender un idioma.

Siempre haz lo posible; nunca podría pedirte más. Nunca temas el fracaso, aprenderás más de los errores que de los éxitos. Nunca hay nada más seguro que el cambio, así que acéptalo. No tengas miedo de probar cosas nuevas. Viaja tanto como sea posible, dará forma a quienes sois.

Sé valiente en tus convicciones y confía en ti mismo. Nunca te burles o ridiculices a alguien porque es diferente a ti. Serás una mejor persona rodeándote de personas que desafiarán tus opiniones y creencias.

Nunca podré enfatizar la suficiente importancia de los buenos modales en la mesa. Recuerda decir por favor y gracias. Diríjase a los padres de sus amigos por la Sra., la Sra. o el Sr. a menos que se le diga lo contrario. Haz tu cama cuando te quedes en la casa de otras personas, y siempre recoger su mesa y lavar los platos.

Tendrás amigos por una temporada, amigos por una razón, amigos para toda la vida. No tomará mucho tiempo determinar cuáles están en cada categoría.

La familia es lo primero. Siempre estaremos allí para que puedas volver a seguir adelante a pesar de cualquier error o mala elección, y te ayudaremos a superar los momentos difíciles y a celebrar las victorias en la vida.

Sé amable con tu padre. No será fácil para él criarte solo, pero cada decisión que tome será con tus mejores intenciones. Es un padre excepcional y un modelo a imitar. No dejes que él dude de sí mismo o del maravilloso trabajo que hará para convertirte en el hombre que soñé que serías cuando crezcas.

Llegará un momento en que quiera encontrar la felicidad de nuevo con una nueva pareja. Acepta y abraza su elección, y sabe que ella también será una influencia femenina positiva en tu vida. Tengo fe absoluta en que él tomará la decisión correcta, por él y por vosotros, y espero que ella enriquezca vuestras vidas tanto como vosotros las mías.

Tu padre es el hombre más admirable y valiente que he conocido. Él es mi compañero, mi roca, mi todo. Él ha mostrado verdadera valentía ante nuestras adversidades, y sin él a mi lado me habría derrumbado.

Siempre estaré agradecida por el tiempo que pasamos juntos, los recuerdos que creamos, el amor que compartimos. Siempre fue él. Siempre lo será”.