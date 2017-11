La gira de grandes éxitos de Dani Martín llegará a Canarias en septiembre

Dani Martín (Madrid, 1977) recorrerá España durante 2018 con la gira ‘Grandes éxitos y pequeños fracasos’, que llegará a Canarias en septiembre, con actuaciones en Tenerife (20 de septiembre, Parking del Parque Marítimo), Las Palmas de Gran Canaria (21 de septiembre, Gran Canaria Arena) y Fuerteventura (Pájara, 22 de septiembre).

“Nunca he hecho una gira donde no vaya a presentar un disco nuevo”, explica a Europa Press antes de avanzar la idea que tiene en mente sobre el repertorio: “Voy a reunir todas las canciones que la gente lleva en el coche. Voy a hacer un concierto con esas canciones que te pondrías cuando te vas con tus cuatro amigas a pasar un puente a la playa y queréis cantarlas todas”.

En esta línea, destaca que estos conciertos van a ser “para todos los fans”, aunque plantea que seguro también van a gustar a “esos que no eran tan fans pero sí les gustaban las canciones que sonaban en la radio”.

“Tengo la suerte de tener un público muy diverso. De seguir teniendo a la gente de El Canto, de ver gente de cuarenta años, de veinte, de quince y niñas de 10 que vienen con las madres”, añade.

La caja de Dani Martín incluye su discografía completa con nueve temas que hasta ahora permanecían guardados. De ahí el título de Grandes éxitos y pequeños desastres: “Hay nueve canciones inéditas que en algún momento no quise que formaran parte de algunos discos y se quedaron en un cajón. Me apetecía regalarlas”.

Teniendo en cuenta que va a tener problemas para escoger el repertorio de esta gira, no resulta extraño que tampoco sea capaz de elegir unas pocas canciones que hayan marcado especialmente su trayectoria. “Es muy difícil porque son todas como tus hijas. Sí hay canciones que son más caducas y otras que te siguen acompañando”, señala.

En cualquier caso, se termina animando a lanzar algunas: “De El Canto me podría quedar con Ya nada volverá a ser como antes, Peter Pan, Una foto en blanco y negro o La suerte de mi vida. De ahora, son más próximas a mi momento, pero Cero es una canción que me ha hecho llegar a mucha gente. Como Mi lamento, Los charcos, Que bonita la vida…”

COLABORACIONES EN LA GIRA

“Hay un montón de canciones por ahí que han hecho que estas sean más protagonistas. La suma de todas, que es lo que quiero hacer para la gira del año que viene, es lo que hace el completo de la felicidad de mi persona”, remacha Dani Martín, quien además anticipa colaboraciones sorpresa en algunos de los conciertos de la gira.

Pero sin dar más detalles: “Fito es de Bilbao, Rulo de Santander, y tengo muchos amigos músicos. Seguramente en cada puerto tendré un compañero distinto”.

Aprovechando este momento de recapitulación de lo conseguido hasta la fecha, el madrileño se muestra orgulloso de seguir siendo el mismo: “Siempre he sido de verdad, siempre he hecho lo que me ha salido del corazón, siempre he respetado. Lo que pasa es que antes tenía 22 años y ahora tengo cuarenta”.

“Supongo que antes era más inocente o a lo mejor lo soy más ahora, no lo sé. A lo mejor cuando tenga sesenta me miraré cuando tenía cuarenta con la ternura que miro ahora a cuando tenía 22. Espero haber crecido y aprendido un poco, pero me sigo sintiendo muy inmaduro en algunas cosas y muy infantil en otras”, reflexiona.

Admite con una sonrisa en este punto que “hay cosas” del pasado que ve y le dan “pudor”, pero resalta que “antes llevaba cresta y un piercing en la ceja y ahora el pelo azul”. “A lo mejor con sesenta voy vestido de astronauta, no lo sé, pero espero que sea porque me apetece hacerlo, como me pasaba antes y me pasa ahora”, afirma.

Siente, en definitiva, que ha “crecido en muchos aspectos”, por lo que no duda al sentenciar que se siente “contento y feliz del presente” que le “toca vivir”.

Algo que es lógico, pues desde que se pusieran este miércoles las entradas a la venta para su gira, ya ha vendido “más de 50.000 entradas”, sin contar el WiZink Center ya agotado y que le ha llevado a doblar fecha en Madrid. “Es precioso que siga pasando esto”, concluye.

FECHAS DE LA GIRA

La gira ‘Grandes éxitos y pequeños fracasos’ arrancará en Madrid (28 de abril, WiZink Center, con entradas agotadas) y continuará después por Salamanca (5 de mayo), Murcia (18 de mayo, Plaza de Toros), Valencia (19 de mayo, Plaza de Toros), Barcelona (26 de mayo, Palau Sant Jordi), Sevilla (8 de junio, Auditorio Rocío Jurado) y Málaga (9 de junio, Auditorio Municipal Cortijo de Torres).

Turno luego para Simancas (30 de junio, Instalaciones deportivas Los Pinos), Gijón (20 de julio, Laboral), Palma de Mallorca (28 de julio, Son Fusteret) y Tarragona (15 de septiembre, Arena Plaza).

Aún más citas para terminar en Granada (5 de octubre, Palacio de Deportes), Zaragoza (11 de octubre, Pabellón Príncipe Felipe), Bilbao (20 de octubre, BEC), A Coruña (27 de octubre, Coliseum) y el broche final cerrando el círculo el 17 de noviembre de nuevo en el WiZink Center de Madrid, un concierto para el que también están a punto de agotarse las entradas.