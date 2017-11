La inoportuna comparación machista que dejó a Susanna Griso boquiabierta

El presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch, ha sido entrevistado esta mañana por Susanna Griso en el programa ‘Espejo Público’, de Antena 3. Durante la conexión en directo, Buch intentaba justificar las razones que tenía el pueblo catalán para decidir su futuro haciendo una comparativa con su vida personal.

“Yo decidí cuándo me casaba. Yo decidí cuándo me iba a casa de mis padres. Tuve la suerte de decidir cuándo debíamos tener hijos junto con mi esposa, y no pedimos permiso. ¿Por qué tenemos que pedir permiso nosotros para seguir nuestro camino? ¿Por qué? ¿Qué miedo hay?”, ha afirmado el presidente.

Un razonamiento que la presentadora rechazó, argumentando la irresponsabilidad de saltarse la ley. Fue entonces cuando Buch espetó el comentario: “Señora Griso, de acuerdo, pero si usted continuara pensando de esta manera estaría en casa limpiando la ropa y haciendo la comida. Y nada más”.