La Palma registra 17 vertidos incontrolados al mar

La gestión de las denuncias por vertidos al mar en La Palma es uno de los asuntos que preocupa al Grupo Mixto en el Cabildo, integrado por el consejero de Podemos, Daylos González, quien critica no solo su existencia, sino además el hecho de que no existen datos de cierre y conclusión de los expedientes que fueron abiertos hasta el año 2014 sobre esta materia. De lo que se deriva que los infractores, ya fueran particulares o administraciones públicas, no fueron sancionados.

Los últimos datos oficiales sobre vertidos incontrolados en el litoral palmero suman 17, cifra que facilitó la consejera regional de Medio Ambiente, la palmera Nieves Lady Barreto. En base a ese censo, que aún no está terminado, 14 de esos 17 vertidos no cuentan con ningún tipo de autorización, si bien cinco de ellos están en fase de tramitación. Las estadísticas de la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano cifran en 55 los vertidos al mar denunciados por este organismo autónomo en el período comprendido entre los años 1999 y 2016.

El ejemplo más reciente de estos vertidos al mar de aguas fecales y conocidos por la opinión pública gracias a las denuncias de los propios vecinos, se encuentra en Santa Cruz de La Palma. Bajo el casco histórico de la ciudad, en un un recorrido que se inicia en la parte alta de la capital y que llega a la playa, frente al edificio principal del Cabildo, se vienen produciendo desde hace años vertidos de aguas residuales cuyo origen el propio Ayuntamiento no esclarece con exactitud.

El Ayuntamiento, que sí niega que sea una responsabilidad achacable a la canalización municipal, señala a “algunos vecinos” como causantes de esta situación, de la que ha advertido que sería objeto de la apertura de un expediente que aún no se ha tramitado. Los vecinos aseguran que el problema “viene desde antes de la etapa en la que Antonio Sanjuán fue alcalde”.