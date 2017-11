La mejor jugadora del mundo, Lieke Martens, juega mañana en Tenerife

La mejor jugadora del mundo, Lieke Martens está desde ayer en Tenerife con su equipo el FC Barcelona, ya que se mide mañana domingo a la UD Granadilla Tenerife Egatesa, en una nueva jornada de la Liga Iberdrola.

La internacional por Holanda fue proclamada el pasado mes de octubre la The Best del curso 2016-2017, recogiendo el premio en la Gala celebrada en Londres el pasado mes de octubre, en compañía del crack portugués, Cristiano Ronaldo, el premio The Best masculino.

Lieke Martens, que llegó a la entidad catalana este verano procedente del FC Rosengard de Suecia, lleva anotados tres goles en las diez jornadas de competición.

Este partido supone todo un reclamo para el aficionado tinerfeño, ya que viene uno de los mejores equipos de Europa con un ramillete de jugadoras de lo mejor del mundo: Lieke Martens, Toni Duggan, Andressa Alves, o la perla de Macedonia Natasa Andonova.

Objetivo: el triplete

El FC Barcelona afronta una nueva etapa. Sin Xavi Llorens, que abandonó el banquillo blaugrana después de 11 años, y sin Jenni Hermoso, la máxima goleadora del curso pasado que fichó por el PSG, el conjunto catalán tiene como principales objetivos: Liga Iberdrola, revalidar el título de campeón de la Copa de la Reina, y volver a alcanzar las semifinales de la UEFA Women’s Champions League.

El cuadro azulgrana, entrenado esta temporada por Fran Sánchez, tiene para hoy programado un entrenamiento en el campo de La Salud, a partir de las 10.30 horas.