“La música en los videojuegos se está convirtiendo en un género musical por sí mismo”

Por LAURA COELLO

Para los entendidos en la materia, apenas hará falta presentación. Para los nuevos, un dato: es una de las mejores directoras de orquesta y compositora de videojuegos en el panorama mundial. Una industria que no hace más que crecer y que no deja de agenciarse seguidores sitúa a la irlandesa Eimear Noone en el centro de atención siempre que se habla de música y de juegos. Sagas tan potentes como World of Warcraft, Starcraft 2, Overwatch o Diablo III llevan su firma. Tras su paso por Fimucité, el pasado mes de septiembre, consigue sacar algo de tiempo para charlar con nosotros. Nuestra partida con ella será breve, pero el juego no ha hecho más que comenzar. Les invitamos a leer, escuchar y, si pueden, animarse a jugar al compás de Eimear.

-Como directora y compositora musical de videojuegos, ¿es también amante del género?

“Sí, juego y me encanta. Mi género favorito es el de fantasía, aunque ahora ando un poco obsesionada con la VR (realidad virtual), pero de momento soy bastante mala todavía (risas)”.

-Títulos como World of Warcraft, Starcraft 2 y Diablo III llevan su firma. ¿Qué puede contarnos sobre la industria de la música en los videojuegos?

“Creo que la música en los videojuegos se está convirtiendo en un género musical en sí mismo y que, además, está empezando a ser reconocido mundialmente. Por dar varios ejemplos, premios como los Grammy, los Bafta (British Academy of Film and Television Arts) y los HMMA (Hollywood Music Media Awards ) ya los incluyen. También ha sabido encontrar su hueco en las sinfónicas de todo el mundo ¡Realmente hemos recorrido un largo camino desde Pong! -videojuego de primera generación de los años 70-”.

-¿Cree que este incipiente género musical puede ser útil para atraer a los jóvenes a escuchar música en su formato más clásico?

“Realmente me encantaría que así fuera. Porque para mí, que he recibido educación musical desde niña, la música clásica nunca ha sido, y creo que nunca debería ser, elitista o excluyente. En mi caso, desde pequeña siempre la he amado. Cuando escucho a Mozart, siento el humor y la filosofía de una persona muy vulnerable, no alguien superior que quiere que los demás se sientan intimidados por su música orquestal. Creo que cualquier forma de cultura moderna o moda, mezclada con la orquesta, puede ayudar a romper barreras y tirar abajo este tipo de pensamientos y estereotipos, ayudando a los más jóvenes a descubrir y a enamorarse de los tesoros de la atemporal música clásica”.

-Las melodías de los videojuegos clásicos como Super Mario Bros o el Tetris se diferencian claramente de las composiciones modernas, como las de World of Warcraft y Overwatch. ¿Cómo ha sido posible un cambio y evolución tan grandes en tan poco tiempo?

“Realmente ha sido brutal. Solo ten en cuenta esto: cuando los videojuegos empezaron, la música solo podía programarse nota a nota, haciendo que cada una de ellas fuese muy importante. Cada nota contaba, y la simplicidad de esas melodías muchas veces era la clave para crear un tema memorable y conmovedor. Se hacía mucho con muy poco y ahora es todo lo contrario. Por ejemplo, cuando grabamos un tema con Blizzard, nos vemos totalmente abrumados por la riqueza e ilimitada variedad de opciones”.

-¿Cuál es la importancia actual de la música en el mundo de los videojuegos?

“Tiene un papel muy importante. La música puede transmitir la esencia misma de un juego y hacer sentir a los jugadores con muy poco. Además, es algo que muchas veces ayuda a crear emociones y a asociar determinadas músicas a juegos y experiencias concretas. ¡He visto a hombres hechos y derechos llorar cuando tocamos en directo el tema central de Kingdom Hearts!”.

-Un elemento muy potente entonces…

“Por supuesto. Como comentábamos antes, un gran tema puede ayudar a un juego a hacerse único, y a diferenciarse de los demás en el mercado. También puede crear una importante comunidad de seguidores que se sienta identificada, y todo ello a través de la música. Consigue crear un entorno y darle un carácter emocional, llevando la acción y la interacción hacia el jugador y el personaje. Además, la música de un videojuego es un formato que permite explorar muchas opciones, y que da pistas al jugador de qué esperar en cada momento del videojuego: si es momento para la acción, si habrá un momento de tensión y algún susto, si toca ponerse a explorar…”.

-¿Hay una gran diferencia entre componer bandas sonoras para películas y hacerlo para videojuegos?

“Realmente, la forma en la que escribimos la música de una película y de un videojuego son idénticas. Sin embargo, la música en un videojuego no tiene nada que ver. En el mundo del juego colaboramos mucho más con los directores y productores a lo largo de todo el proceso, mientras que en el cine y la televisión, la música es de las últimas cosas que se hacen en postproducción. Se compone una vez que está toda la cinta terminada”.

-Su participación en la industria de los videojuegos es muy relevante. ¿Qué papel desempeñan las mujeres en esta industria?

“Las mujeres trabajan en todas las áreas de la industria, pero son minoría. Me encantaría que el crecimiento de buen contenido en sectores como la VR haga que vayan surgiendo muchos más puestos para mujeres. No, no estamos en igualdad de condiciones, pero es que la audiencia tampoco lo está, porque hay mucho más público masculino que femenino en este sector. De todos modos, si lo que realmente se pretende en la industria es llegar al máximo número de personas, entonces ¡debes hacer lo posible por tener un amplio espectro de personas (hombres y mujeres) que lo creen!”.

-Recientemente, el periódico Irish Examiner la destacó como la mujer irlandesa más importante en la industria del videojuego. ¿Cómo se toma este tipo de comentarios?

“Me siento agradecida con el generoso periodista que lo dijo, pero también me molesta, porque, muy a mi pesar, significa que si alguien como yo recibe tanta atención es que no hay todavía suficientes mujeres que reciban el apoyo necesario para incluir sus proyectos, creaciones o músicas dentro de la industria. Mi deseo es que una mujer irlandesa que cree un gran juego venga y se quede con ese título para el próximo año”.

-¿Cómo percibe a España dentro de la industria del videojuego?

“Todos sabemos que España está creciendo exponencialmente en el sector, por supuesto, y especialmente en las áreas de juegos móviles y VR. Encuentros como Gamelab y empresas como Pyro son mundialmente reconocidas. Hay una audiencia latina muy importante y extraordinariamente apasionada que se merece el mejor de los contenidos”.

-¿Cuál es la composición que más le gustó de su trabajo con Blizzard? ¿Espera hacer más para futuras expansiones?

“Mi pieza favorita, de todas las que he hecho para Blizzar, es sin lugar a dudas Malach, Angel Messenger. Además, es uno de los temas que he tenido la oportunidad de tocar en vivo para más de millón y medio de personas gracias a mi amigo Tommy Tallarico y a Video Games Live”.

-¿Trabajará nuevamente con compañías como Nintendo o Blizzard en los próximos años?

“Ahora mismo no tengo ni idea de lo que haré en los próximos años. Pero sí es cierto que hago la mayoría de colaboraciones con Blizzard de forma continua. También es cierto que ando muy interesada en la VR y en todas las posibilidades que ofrece musicalmente hablando, así que puede que me decante por algo de esto en el futuro…”.