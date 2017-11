La Nueva BMW K 1600 Grand America se presenta en el Salón EICMA

BMW Motorrad amplía su gama en el segmento touring full dresser con la incorporación de un modelo diseñado específicamente para viajar con comodidad. La BMW K 1600 Grand America se presentará en el Salón de la Moto más grande del mundo, el EICMA de Milán (del 7 al 12 de noviembre de 2017).

Derivada de la BMW K 1600 B, el nuevo modelo combina el excelente rendimiento de su motor de 6 cilindros con exclusivos equipamientos que convierten los trayectos largos en una experiencia cómoda y fascinante al estilo americano de ruta por carretera, ya sea solo o con acompañante.

Viajar al estilo americano.

El diseño de la BMW K 1600 Grand America se rinde a la pasión por los viajes exclusivos y relajados sobre dos ruedas, especialmente populares en EE.UU. Para ello, se ha modificado el estilo desarrollado para el concepto bagger de la BMW K 1600 B y se han añadido ciertas características distintivas. Además de la línea lateral alargada y dinámica que desciende de forma uniforme hacia la parte trasera, otra característica reconocible es la silueta en forma de gota que se crea a partir de la unión visual entre el parabrisas alto y las maletas laterales en posición baja.

Los escapes traseros en cromo, dispuestos en paralelo a la carretera, se integran armoniosamente en este diseño elegante y fluido. El aspecto auténtico de la BMW K 1600 Grand America se completa con un Topcase con apoyo lumbar integrado para el acompañante. Además de una mayor capacidad de transporte, la BMW Grand America es perfecta para los viajes gracias al confort adicional del asiento para el conductor y el acompañante. Su Topcase permite reconocer al instante un concepto de vehículo desarrollado específicamente para trayectos largos.

Estilo americano: luz de freno adicional integrada en el Topcase.

El diseño de la BMW K 1600 Grand America está inspirado en las motocicletas customizadas americanas, y esto también se refleja en otros detalles de la parte trasera. La luz de freno adicional integrada en el Topcase aporta una presencia distintiva a la vista trasera. También armoniza de forma visual con las luces integradas en las maletas laterales, que actúan como luces de freno e intermitentes. Toda la iluminación está compuesta por unidades de Led.

Máxima exclusividad: acabado Ride en color Amarillo Austin metalizado y Negro Tormenta metalizado.

La nueva BMW K 1600 Grand America lleva de serie acabado en Negro Tormenta metalizado, un color elegante y poderoso. Además del logo “BMW”, el carenado del vehículo también incluye el nombre del modelo con referencia al tipo de motor. Asimismo, el depósito de gasolina incorpora una exclusiva insignia con la inscripción “K 1600 Grand America” en el centro.

El acabado Ride, especialmente creado para la BMW Grand America, ofrece aún más exclusividad. Está compuesto por un acabado bicolor que combina el Negro Tormenta metalizado con el expresivo Amarillo Austin metalizado, así como aplicaciones en cromo en la llanta delantera.

Motor de 6 cilindros con prestaciones distintivas.

Su extraordinaria potencia permite disfrutar con la nueva BMW K 1600 Grand America de las grandes distancias de forma relajada. La última versión del distintivo motor de 6 cilindros de BMW Motorrad ofrece sus prestaciones sin esfuerzo en cualquier situación. Este motor de 6 cilindros, el más compacto de su categoría, entrega una potencia de 118 kW (160 CV) a 7.750 rpm y un par máximo de 175 Nm a 5.250 rpm. En la nueva BMW Grand America, no solo ofrece las reservas de potencia habituales y aparentemente inagotables, sino también prestaciones únicas. De acuerdo con el principio de “The American Way of Riding”, la velocidad máxima está limitada a 162 km/h. Se tiene en cuenta el hecho de que la customización con elementos adicionales en la sección trasera, como es frecuente en este segmento de vehículos, puede afectar notablemente a la distribución del peso entre las ruedas, de manera que se garantiza la estabilidad y la seguridad en términos del dinamismo de conducción.

Dynamic ESA (Ajuste Electrónico de la Suspensión) y asistente para marcha atrás de serie.

Además del motor, el sistema Dynamic ESA (Ajuste Electrónico de la Suspensión) de serie también contribuye a las exclusivas cualidades de conducción de la nueva BMW Grand America, que se caracteriza por su dinamismo, confort y estabilidad. En el modo estándar “Road”, se ofrece una amortiguación totalmente automatizada, lo que asegura el máximo nivel de comodidad y una tracción excelente sobre casi cualquier superficie. Cabe destacar que se puede activar el modo “Cruise” para obtener una amortiguación muy suave y un confort aún mayor.

El asistente para marcha atrás, también de serie, hace que la nueva BMW Grand America sea más fácil de maniobrar. Se activa pulsando un botón de la piña izquierda del manillar. A continuación, el conductor utiliza el botón de arranque para poner la motocicleta en marcha.

Posición relajada con los “pies hacia adelante” para distancias largas.

La posición relajada del asiento del conductor y el acompañante es una característica que contribuye a la incomparable sensación de confort de marcha que ofrece la BMW K 1600 Grand America, incluso en trayectos extremadamente largos. El modelo está equipado con reposapiés de serie que permiten al conductor adoptar una posición cómoda con los “pies hacia adelante”. El acompañante también disfruta de una posición de asiento cómoda gracias a la sección trasera baja y a una altura del asiento que se ha reducido 70 milímetros. También se ofrecen reposapiés para el acompañante como extra opcional.

Excelente protección contra la climatología adversa con el parabrisas alto.

El equipamiento de serie de la nueva BMW Grand America incluye también exclusivas defensas del motor, puños calefactables, calefacción integrada en el asiento, control de crucero y un parabrisas especialmente alto específico del modelo. Junto con el carenado lateral que se prolonga hasta la parte trasera, asegura una protección perfecta contra el viento y otras condiciones climatológicas. Los elementos integrados para la conducción del aire también ofrecen al conductor el aire fresco que necesita. Un sistema de audio, que se completa con la preparación para navegación, es otro equipamiento de serie de la nueva BMW K 1600 Grand America.

Por su parte, la selección de equipamiento opcional disponible de fábrica incluye asistente de cambio Pro, sistema de llamada de emergencia inteligente “eCall” disponible en los mercados europeos con capacidad ConnectedRide, paquetes Confort y Seguridad, varias alturas de asiento y manillar forjado. El programa de Accesorios Originales BMW Motorrad permite aún más personalización.

Visión general de la nueva BMW K 1600 Grand America:

Exclusiva moto de viaje de estilo americano.

Diseño auténtico y armonioso con línea lateral alargada y dinámica que desciende hacia la parte trasera.

Topcase con apoyo lumbar integrado para el acompañante y capacidad de transporte adicional para viajes especialmente largos.

Maletas laterales y Topcase con unidades de iluminación integradas.

Acabado Ride (opcional) con acabado bicolor en Negro Tormenta metalizado / Amarillo Austin metalizado.

Motor de 6 cilindros en línea conforme a la norma UE4, con una potencia de 118 kW (160 CV) a 7.750 rpm y un par máximo de 175 Nm a 5.250 rpm.

Velocidad máxima limitada a 162 km/h.

Dynamic ESA (Ajuste Electrónico de la Suspensión) con modos de amortiguación “Road” y “Cruise” de serie.

Asistente para marcha atrás de serie para maniobrar sin esfuerzo.

Efectiva protección contra la climatología adversa gracias al parabrisas especialmente alto.

Sección trasera baja, asiento del acompañante rebajado 70 mm y posición del reposapiés adaptada ergonómicamente.

Reposapiés de serie para que una posición relajada del piloto con los “pies hacia adelante”.

Reposapiés disponibles para el acompañante como Accesorios Originales BMW Motorrad.

Asistente de cambio Pro opcional de fábrica para subir o bajar de marcha sin utilizar el embrague.

Llamada de emergencia inteligente opcional de fábrica para una asistencia rápida en caso de accidente o emergencia (solo disponible en mercados europeos con capacidad ConnectedRide).

El equipamiento de serie también incluye defensas del motor, ABS Pro, DTC (Control Dinámico de Tracción), faros de xenón, puños calefactables, calefacción integrada en el asiento, mando multicontroller, tres modos de conducción (Rain, Road, Dynamic), control de crucero, sistema de audio con preparación para navegación.

Gran variedad de equipamientos opcionales (luz autoadaptable en curvas, luz diurna, arranque confort, asistente de arranque en pendiente, cierre centralizado, etc.).

Amplia gama de Accesorios Originales BMW Motorrad (llantas forjadas, cubiertas de retrovisores en cromo, sistema de navegación, etc.)