La oposición afea a PSOE y CC que no buscaran consenso sobre las futuras consejeras de RTVC

Dicho y hecho. Al mediodía de ayer PSOE y CC propusieron a sus candidatas para cubrir las vacantes del Consejo Rector de la RTVC (Carmen Zamora y Marta Cantero, respectivamente) y hoy mismo se someterán al examen de idoneidad en la Comisión parlamentaria de Control del ente público. Las apoyaran CC, PSOE y ASG (mayoría cualificada suficiente), pero no tienen asegurado de antemano el respaldo de ningún otro grupo político.

Hasta pasadas las 13.00 horas de ayer, es decir, a menos de 24 horas de la comisión parlamentaria de hoy, la oposición no conoció el nombre y el currículum de las aspirantes propuestas, lo que generó malestar en la oposición por no haber intentado CC y PSOE la vía del consenso. El más contundente fue Podemos, que anunció su voto en contra, pues “pese a la incuestionable trayectoria profesional” de las candidatas, las ve “estrechamente ligadas a la estructura orgánica de ambos partidos, con lo que de nuevo han defendido los intereses partidistas con la RTVC en vez de proteger el interés general”.

Desde el PP, Luz Reverón no cuestionó a priori la profesionalidad de las aspirantes, pero lanzó un mensaje a CC y PSOE: “En política las cosas no pueden funcionar así, sin un intento mínimo de consenso previo, pues si todos hemos coincidido en que la gestión de la RTVC tiene un problema, hasta el propio Fernando Clavijo, al menos se debió intentar con más tiempo un acuerdo, y no estas prisas de 24 horas, que además son una falta de respeto a ambas profesionales”.

Carmen Zamora comenzó en esta profesión en el año 1996, en MassMedia Canarias. Ha trabajado como responsable del gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Santa Brígida y como jefa de comunicación de un proyecto cultural del Cabildo de Gran Canaria. Durante 12 años ha sido redactora y presentadora de los Informativos de RTVC, así como coordinadora del programa Canarias Hoy y redactora de Canarias Directo. En los últimos años ha ejercido como subdirectora de Canarias En Hora. Cursó un máster de marketing digital y estudios, no terminados, de Historia en la Universidad lagunera. El PSOE matizó ayer que Zamora no es afiliada, si bien ha trabajado para gabinetes políticos en el partido.

Cantero es licenciada tanto en Ciencias de la Información como en Derecho y coordina el Centro de Estudios Turísticos y Económicos. Su tesis doctoral, aún inconclusa, lleva por título Los conflictos en torno a la libertad de expresión en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tiene experiencia en gabinetes de comunicación del Gobierno de Canarias y el Cabildo grancanario, y ha pasado por las redacciones de los periódicos Canarias 7, La Gaceta de Canarias y La Tribuna de Canarias.