La oposición exige votar otra vez las conclusiones de la comisión del caso Grúas, cerrada con votos de implicados

Los grupos de la oposición municipal de La Laguna Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unid@s se puede anunciaron ayer a este periódico que, ante las notables novedades en la investigación judicial por el llamado caso Grúas, exigirán que el Pleno que se vuelvan a votar las conclusiones de la comisión municipal que estudió el caso antes del verano, y que en realidad nunca se ha cerrado, dado que hay un recurso pendiente de resolución desde el pasado julio.

Dicho recurso fue presentado en su día por XTF-NC y cuenta con visos de prosperar, ya que entonces contó con el apoyo de la Secretaría del Pleno, garante de la legalidad de las decisiones que se adopten durante el mismo, y ahora la situación ha cambiado de forma notable ante la citación como investigado (antes imputado) del concejal Antonio Pérez Godiño, así como de la implicación en la investigación judicial del hoy alcalde, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria. Por el contrario, los servicios jurídicos del Ayuntamiento avalaron en su día la controvertida votación sobre el dictamen de la comisión.

ALTERNATIVA

El objeto de dicho recurso se debe al momento en que se votó en una sesión plenaria celebrada el pasado mes de julio una propuesta alternativa a las conclusiones oficiales de la comisión. Entonces se planteó que Díaz y Pérez Godiño podían participar en el pleno pero no votar, dado que ambos eran los responsables políticos a los que se investigaba, junto al exalcalde de La Laguna y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

NORMATIVA VIGENTE

Ese deber de abstenerse en la votación por parte de José Alberto Díaz y Pérez Godiño se refleja en el artículo 23, apartados 1 y 2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que impone a las autoridades “el deber de abstenerse de intervenir en los asuntos en los que tengan interés personal”.

Además, dicho deber viene igualmente impuesto por el artículo 76 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo incumplimiento sanciona con la invalidez de los actos en que hayan intervenido cuando “la actuación de los miembros en que concurran tales motivos (causas de de incompatibilidad) haya sido determinante”.

A pesar de que la secretaria del Pleno Municipal del Ayuntamiento de La Laguna avaló la tesis de la oposición, lo cierto es que el alcalde decidió finalmente -para escándalo de los grupos opositores- imponer su criterio y tanto él como su compañero de filas finalmente votaron. El asunto no es baladí, dado que precisamente fueron esos votos los que derrotaron la propuesta de unas conclusiones alternativas a las oficiales, dado que también fue respaldada por el resto de ediles coalicioneros, tres socialistas (Mónica Martín, María José Castañeda y Zebenzuí González, este último aún no había sido expulsado del PSOE) y los cuatro del Partido Popular. En total, 14 votos frente a los 13 que entonces sumaron los seis de Unid@s se puede, tres de XTF-NC, otros dos de Ciudadanos y dos más no adscritos y después también expulsados del PSOE: Javier Abreu y Yeray Rodríguez.

BLOQUEADA

Sin embargo, el recurso de reposición presentado con fecha del 31 de julio por el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, sigue sin ser resuelto por parte del Ayuntamiento de La Laguna. El propio Pérez recuerda a este respecto que “abandonamos una comisión que estaba bloqueada, y luego llevamos al Pleno unas conclusiones alternativas en cuya votación, como marca la legislación vigente, no podían participar ni el alcalde, José Alberto Díaz, ni el concejal y portavoz de CC, Antonio Pérez Godiño, pero no nos hicieron ni caso, a pesar de que la secretaria del Pleno informó allí mismo y de propia voz que, tal y como nosotros defendíamos, los cargos públicos cuya actuación se analizaba podían intervenir en el pleno, pero no votar al respecto”.

Para Santiago Pérez, la decisión de volver a votar las conclusiones “es adecuada por dos factores que son fundamentales. Por un lado, es una falta de respeto que, a estas alturas de noviembre, siga sin haber respuesta del recurso de reposición que se planteó en julio. Por otra parte, el avance de la investigación judicial aporta un escenario muy distinto al de entonces, por cuanto nos da la razón sobre que deberían derivarse responsabilidades políticas sobre lo actuado en el llamado caso Grúas”.

NOVEDADES

Similar opinión expresó el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, para quien “algo ha cambiado, y mucho. Hoy sabemos [ayer para el lector] que Pérez Godiño ha sido citado por el juzgado como investigado en el caso Grúas, y todo apunta a que igual ocurrirá con José Alberto Díaz y con Fernando Clavijo”. Ascanio añadió a este respecto una reflexión sobre el papel desempeñado por el Partido Popular entonces. “Antonio Alarcó [que presidió la comisión] siempre dijo que la comisión debía ceñirse al análisis de unas decisiones administrativas sobre las que ahora tenemos datos nuevos que nos llegan desde el juzgado, así que no está tan claro que los concejales del PP volviesen a mantener el mismo criterio que por aquel entonces”, recalcó el portavoz lagunero de la formación morada.

LA SECRETARIA DEL PLENO NO HA REPETIDO EN TALES FUNCIONES

La secretaria del Pleno Municipal de La Laguna que actuó como garante de la legalidad en la sesión del pasado 18 de julio no ha repetido en posteriores sesiones. Dicha funcionaria desempeña ese papel en el Ayuntamiento de Tacoronte y solo trabajaba en La Laguna en relación con el Pleno, que es un órgano municipal con personalidad propia. El día en que se votaron las conclusiones sobre la comisión del caso Grúas, dio la razón in voce a la oposición: los implicados José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño podían participar, pero no votar. Sin embargo, el alcalde hizo caso omiso y así pudieron ganar la votación.