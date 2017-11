La oposición llama a “repensar” la gestión del agua en Canarias

Los grupos parlamentarios depositaron ayer dos docenas de huevos en la cesta de Narvay Quintero, seis por cada una de las áreas de actuación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Como suele ser habitual, Narvay Quintero reconoció que le hubiera gustado que fuera mayor el presupuesto de su departamento, que en 2018 gestionará 447.273.150 euros. Aunque es el 2,6% menos respecto al inicial de 2017, descenso motivado por el fin del convenio de obras hidráulicas con la Administración General del Estado, precisó que antes de que termine el año se sumarán otros 10 millones de euros y que habrá disponibles otros 15 millones del Posei adicional. De ese modo, las cuentas ascenderán hasta los 127 millones, el 21% más que en 2017.

Pese al tono suave, en cierto modo comprensivo hacia el consejero, la oposición no le bailó el agua. Ventura del Carmen Rodríguez (PSOE) insistió en la urgencia de disponer de “unas adecuadas infraestructuras hidráulicas, necesarias en todas las islas”, para el riego, la depuración y la recuperación de aguas residuales. “Aquí no vale la excusa de que el PP no ha cumplido, porque los Presupuestos Generales del Estado de 2017 llevan el voto favorable de Coalición Canaria”.

Pedro Rodríguez, de NC, denunció el “desplome” del 41,2% en la partida de aguas y censuró que solo se destinen 13,4 millones de euros a resolver “uno de los problemas de salud, medioambiental y turístico más graves” del Archipiélago: los vertidos incontrolados al litoral. Desde Podemos, Concepción Monzón llamó a “repensar” la gestión del agua en Canarias: “No podemos seguir contaminando nuestros mares sin aportar las soluciones reales, que existen en la actualidad y que pasan por idear soluciones locales, que eviten la conducción de aguas contaminantes por todo el territorio y grandes infraestructuras”. Cristina Tavío, del PP, habló del retraso en la delimitación de reservas marinas y la profesionalización de la pesca: “Frente al crecimiento del presupuesto general, [Narvay Quintero] se conforma con gestionar los fondos que vienen del Gobierno central”. Jesús Ramos, de ASG, resaltó que “se queda corto” en materia de aguas por el “incumplimiento” de los responsables nacionales.

Ventura del Carmen Rodríguez aseveró, asimismo, que, “con la complicidad del PP”, el Ejecutivo de Fernando Clavijo “engaña” a los profesionales del sector con “promesas biensonantes que se llevará el viento”.

David Cabrera (CC-PNC) le echó una red a Quintero: “Este presupuesto representa en términos económicos la continuación de una andadura en la que se pretende sentar las bases para la profesionalización y el desarrollo del sector primario hasta 2020, aparte de generar riqueza, empleo y mayor autoabastecimiento agrario en las Islas”.

Quintero detalló que los fondos del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) crecerán el 8,5% (para un total de 6,9 millones) y que el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) lo hará hasta los 4,5 millones de euros (el 6,6% más que en 2017).