A la tinerfeña Ana Guerra, de OT, le parece “feo” su acento canario

La concursante tinerfeña Ana Guerra (o Ana War para todos los seguidores de Operación Triunfo 2017), ha sorprendido a propios y extraños después de afirmar que no le gusta su acento canario. “Me parece tan feo mi acento… Me encantaría poder hablar castellano”, le dijo a Manu Guix mientras ensayaban la noche de ayer domingo.

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar.

Me acaban de decir que Ana War ha dicho que no le gusta su acento y que querría hablar castellano. WHAT?? Y ustds defendiendola diciendo que podrá decir lo que quiera, y nosotros también y nos puede molestar no te jode!

ANA WAR ESTÁ SOBREVALORADA. #OTDirecto20N

— Dama d Noche (@LaDamadNoche) 20 de noviembre de 2017