Un ladrón devuelve al cachorro de labrador que robó a una familia

Un ladrón que entró a robar en una casa en Melbourne, Australia, devolvió el cachorro de labrador que se había llevado después de que la policía local hubiera hecho un llamamiento público para buscarla, según recoge la BBC.

El ladrón tan solo devolvió a la perra llamada Sasha, quedándose con el resto del botín: un ordenador portátil, un Ipad y varias joyas. Pero lo más importante para la familia, sobre todo para la pequeña Maia ,de cuatro años, es que volvió a su casa. “Solo la tuvimos por una semana, pero ya era parte de la familia. Era la mejor amiga de mi hija, y ambas dormían todas las noches juntas en la camita del perro·” declaró Ryan Hood, dueño de Sasha.

