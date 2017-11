Las espectaculares imágenes de la Tierra durante un paseo espacial

El comandante de la Expedición 53 Randy Bresnik y el ingeniero de vuelo Joe Acaba, de la NASA, completaron anoche una caminata espacial de 6 horas y 49 minutos. Los dos astronautas instalaron un nuevo sistema de cámara en el efector de cierre del brazo robótico Canadarm2, una cámara de alta definición en el estribor de la estación y reemplazaron un fusible en la extensión del brazo robótico Dextre.

Esta fue la quinta caminata espacial de la carrera de Bresnik (32 horas de caminata espacial total) y la tercera para Acaba (19 horas y 46 minutos de caminata espacial total).

Fruto de esta caminata es este impresionante vídeo de la Tierra grabado por Randy Bresnik, justo cuando pasaban por Australia, y que compartió con sus seguidores de Twitter.

Sometimes on a #spacewalk, you just have to take a moment to enjoy the beauty of our planet Earth. pic.twitter.com/liTnCB60c9 — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 27 de noviembre de 2017

Wow, what a serene, amazing place we live. This footage reminds me that we have to take better care of this planet we share with other beings, that it’s a robust, chaotic chance of nature that should not be taken for granted. — KT Chalmers (@Katpurring) 28 de noviembre de 2017

“A veces en un paseo espacial simplemente tienes que aprovechar el momento para disfrutar de la belleza de nuestro planeta Tierra”, escribió. Con más de 8.000 retuits y 17.000 ‘Me gusta’, con más de 600 comentarios como estos:

I reckon that’s over Australia , anyone else ? — dt (@RyderSezLesbos) 28 de noviembre de 2017

Además de admirar las imágenes, algunos también se burlaron de la nueva corriente en Twitter sobre las teorías de que la Tierra es plana. Incluso unos cuantos comentarios enfadados de personas que realmente piensan que el vídeo es falto “porque la Tierra es plana”:

But…but…people on the internet told me that it’s flat!!! — Woke Warrior (@warriorofwoke) 27 de noviembre de 2017

Wait, it’s round? That “the earth is flat” rocket guy is going to be very disappointed. — Jordie Welles (@Jordiew) 27 de noviembre de 2017

This is Photoshopped in order to make it look round. — Ben (@ben_mckinnel) 27 de noviembre de 2017