Llega a Canarias la extensión de garantía Ducati Ever Red

La marca italiana Ducati lanza Ever Red en Canarias, la extensión de la garantía oficial de Ducati con la que ahora podrás tener hasta 4 años de garantía sin límite de kilometraje. Con Ever Red, tu Ducati mantiene alto su valor, incluso en caso de venta. ¡Con Ever Red piensa solo en conducir, cuando y donde quieras! porque Ducati se encarga del resto.

Ever Red es la extensión de la garantía oficial de Ducati que puede adquirirse para 12 o 24 meses adicionales a la duración de la cobertura estándar que cubre los dos primeros años desde el momento de la compra. Esta nueva extensión de garantía ofrece numerosas ventajas para que la moto Ducati mantenga siempre su valor.

Ever Red incluye garantía estándar válida en toda Europa. Además para que los ducatistas viajen sin preocupaciones incluye asistencia en carretera durante todo el periodo contratado y está desvinculada del kilometraje alcanzado por la moto. Ahora la moto Ducati está completamente protegida contra defectos de fabricación, excluidas únicamente las piezas sometidas a desgaste, los componentes de la carrocería y la batería. Además con Ever Red no se paga ningún anticipo por los costes de reparación. La garantía Ever Red entrará en vigor el primer día siguiente a la caducidad de los 24 meses de garantía oficial.

Con Ever Red, la moto Ducati mantiene alto su valor, incluso en caso de venta. La garantía ofrecida está de hecho asociada al vehículo y no a su propietario. En caso de vender la moto, la garantía pasará al nuevo titular y estará vigente por el periodo restante.

La extensión de garantía Ever Red puede activarse desde el momento de la compra de la nueva moto o durante el primer mes en el vendedor autorizado oficial Ducati. El coste de la garantía complementaria también puede financiarse junto con la moto. Una oportunidad verdaderamente interesante, porque incluir Ever Red en la financiación cuesta tan solo unos pocos euros al mes y aporta al usuario la tranquilidad de que, pase lo que pase, su moto siempre estará asegurada.

Más información en la red oficial de concesionarios. Activa Ever Red inmediatamente en el momento de la compra o durante el primer mes y dale más valor a tu pasión.