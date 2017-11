Y lo echaron del bingo

A Juan Nepomuceno Monerris Rodríguez, de 42 años, habitual jugador, lo echaron de un bingo de Tegucigalpa por gritar en la sala, cada vez que salía el número cinco: “¡Por el culo te la jinco!”. Los primeros días en que Juan Nepomuceno cometió tan flagrante falta de educación y de respeto, sobre todo hacia las señoras presentes, la mayoría viudas y jubiladas, los encargados del salón atribuyeron la rima a la alegría por los premios conseguidos. Pero ya al cuarto o quinto grito, se mosquearon. Y le enviaron a los de seguridad, individuos fornidos y con caras de pocos amigos, que levantaron en peso a Juan Nepomuceno y lo invitaron cordialmente a que abandonara el local. Pasaron semanas y ni rastro del poeta, al que se le prohibió la entrada en el bingo para siempre, con órdenes estrictas a los seguratas de que el referido no pusiera un pie más allá del marco de la puerta. Bueno, todo quedó como una anécdota más en la larga lista de cosas que suceden en los bingos, donde la gente, como gana y pierde, da rienda suelta a sus sentimientos, para bien y para mal. Confieso que no me gusta demasiado el juego, aunque alguna vez he estado en bingos y casinos, echando una manita. Poca cosa. Lo de Tegucigalpa no quedó ahí. Un buen día, el locutor gritó de nuevo: “¡Cinco!” y, en el silencio de la sala, se escuchó una voz inconfundible y rotunda, que gritó: “¡Por el culo te la jinco” !Era Juan Nepomuceno, que se había colado en el local, antes de ser localizado por los agentes del orden, vestido de camarero y con una bandeja llena de vasos con diversos licores. Fue su último brindis al sol antes de salir, esta vez disparado como un cohete, impulsado por los puños de los seguratas. Los hay contumaces.