Lleva 16 años en política activa. Su incorporación al Partido Popular (PP), la hizo ya cumplidos los 28 años con los estudios universitarios finalizados y después de aprobar las oposiciones al cuerpo de profesorado de Artes plásticas y Diseño. Esas circunstancias fueron determinantes para dar con más seguridad el paso definitivo y presentarse a las elecciones municipales de 2007 de la mano del actual alcalde, Manuel Domínguez, a quien también acompañó en la lista en 2011 y 2015.

– En 2012 sustituyó a Manuel Dominguez al frente del comité local. ¿Le gustaría reemplazarlo algún día como alcalde?

“La elección de Manuel Domínguez como presidente insular del Partido Popular derivó en un cambio al frente del PP realejero, y en aquel momento, como en la reciente reválida, los afiliados quisieron que fuera yo quien tomara el timón del equipo, asumiéndolo con mayúscula responsabilidad y muchísima ilusión. Lo de la Alcaldía nunca se me ha pasado por la cabeza, son palabras mayores”.



– ¿No le gustaría ser alcalde de su municipio?

“Soy persona de no poner nunca barreras al campo, la política, como la vida, es una película de acción permanente pero con guión impredecible. Me gusta dónde estoy, lo que hago, para quién y con quién lo hago ahora. Manuel Domínguez será otra vez candidato a la alcaldía de Los Realejos en 2019, es un magnífico alcalde, y a mí me gustaría seguir a su lado, donde él estime que debo estar”.

– Sin embargo, si Domínguez hubiese ganado las elecciones en el Cabildo de Tenerife usted era la persona que iba a sustituirlo en la Alcaldía…

“En ese caso sí lo hubiese sido y estaba preparado para ello”.

– ¿Trabajará para que el PP consiga su tercera mayoría absoluta en 2019?

“Lo hago. No hemos parado de trabajar juntos para mejorar el municipio en todos estos años, durante la oposición y en los años de gobierno. Ese siempre ha sido y es el único objetivo. La recompensa final de otra nueva mayoría absoluta deseable no se consigue en la última carrera, y depende únicamente de la decisión de nuestros vecinos”.

– ¿Cree que es posible?

“En esta vida todo es posible, por supuesto que sí”.

– ¿Es un comité renovado? ¿Existe la paridad que defienden partidos como el PSOE?

“En el comité repiten muchos compañeros que han dado el do de pecho estos años duros de trabajo, y se incorporan caras nuevas, con la energía imparable de los más jóvenes. Nuevas Generaciones tendrán un protagonismo especial. Lo de la paridad ni me lo he planteado hasta que me ha hecho la pregunta. La valía de las personas no depende de su sexo ni de cuotas, elegí personas válidas”.

– ¿Cómo ha compaginado hasta ahora ser presidente del PP local con su cargo como primer teniente de alcalde y concejal varias áreas?

“El dicho dice que ‘burro cargado busca camino’, y hasta el momento me he sentido cómodo y la tarea se ha hecho. Eso sí, trabajo en equipo como un puzzle con el grupo de gobierno y el personal de confianza, y junto a unos excelentes profesionales empleados del Ayuntamiento de Los Realejos que son la envidia nacional”.

– Usted ha sido el impulsor de rescatar la figura de un realejero ilustre, como fue José de Viera y Clavijo. ¿Qué falta por hacer para que la casa del políglota sea convertida en museo?

“Pues voluntad política y diálogo de todas las partes. Hemos estado en conversaciones recientes con el Gobierno de Canarias para impulsar definitivamente la compra del inmueble, en el que viven familias. Espero en breve que tengamos una oferta clara y una hoja de ruta conjunta aceptable por sus propietarios”.

– ¿Qué balance hace de su gestión como concejal?

“Mi gestión no es mía, es la de un equipo. No somos perfectos, nos equivocamos diariamente, pero intentamos dar siempre hasta la última puntada. Me quedo con esa balanza”.

– Usted ha estado al frente de las áreas de Relaciones Institucionales, Promoción Económica, Promoción Cultural, Patrimonio Histórico, Urbanismo, Régimen Interior, Contratación y Personal. ¿En cuál de ellas se ha sentido más cómodo todos estos años?

“Por mi profesión, en Cultura y Patrimonio Histórico porque son en las que tengo más formación. Pero me tomé como un reto personal Urbanismo y Personal, porque son muy complejas y muy técnicas”.



– ¿Hay alguna concejalía en la que le gustaría estar?

“Nunca he rechazado ninguna. No obstante, considero que hay que estar muy preparado y tener una sensibilidad especial para Servicios Sociales, que es un área muy complicada”.



– ¿Qué retos le quedan pendientes en política?

“Me gusta mucho la política y no escondo que me gustaría probar en los diversos estamentos. El día que deje el Ayuntamiento me gustaría que me ofrecieran la posibilidad de ir a otra administración, ya sea el Cabildo de Tenerife o el Gobierno regional”.



– ¿O sea que no le importaría acompañar a Manuel Domínguez también en la Corporación insular en el caso de que vuelva a presentarse como cabeza de lista?

“Donde él considere que debo estar. Manuel Domínguez sabe que conmigo no tiene ningún problema y tampoco ningún compromiso. Es más, si tuviera que volver a la Escuela de Arte Fernando Estévez a dar clase lo haría sin problema, porque me encanta mi profesión. Tengo la posibilidad de elegir donde quiero estar. Es más, algún día volveré a hacerlo porque la política no es mi medio de vida ni quiero jubilarme en este ámbito”.