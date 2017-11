Los canarios ‘alborotan’ el tradicional mundo de la lucha Ssireum

La delegación de luchadores canarios que está participando en el Korea Open Ssireum Festival está levantando muchísimo interés entre los aficionados a la lucha tradicional en Corea del Sur.

Tanto es así que varios representantes de equipos profesionales están intentando fichar para sus plantillas a los luchadores canarios más valiosos, e incluso plantean a la Federación Coreana una competición en la que permitan su participación.

No es la primera vez que esta posibilidad ha surgido, pues ya con Francis Pérez Pollito de la Frontera se llevaron a cabo diversas negociaciones para que el herreño militara en un equipo profesional de Corea del Sur. No en vano recordamos como llegó a rechazar una sustanciosa cantidad (quiízas no de millón de dólares) como se dijo por participar durante una temporada en la lucha Ssirum coreana. “Allí no tengo el potaje de mi madre”, afirmó el herreño.