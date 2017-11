Los gemidos de una mujer se cuelan en un directo de la BBC

La periodista Emma Vardy ha vivido, probablemente, uno de los momentos más comprometidos durante una conexión en directo. La trabajadora de la BBC trataba de explicar la situación actual del brexit junto al Palacio de Westminster, en Londres, cuando, de repente, comenzaron a escucharse los gemidos de una mujer.

A pesar de estos sonidos sexuales, Vardy mantuvo la compostura y terminó de comunicar su crónica en pleno directo.

Sin embargo, ¿qué ocurrió realmente? La respuesta, a continuación:

Como puede comprobarse en el vídeo, los supuestos gemidos formaban parte de una broma pesada preparada a pocos metros del lugar donde la periodista realizaba el directo.

La intervención, efectivamente, se ha hecho viral y, al día siguiente, la reportera agradecía el apoyo de los espectadores en su cuenta de Twitter, añadiendo que la conexión del sábado por la mañana había sido “más tranquila”.

Thanks Pascale Day for your kind comments. This morning was a little (ahem) quieter 😇 https://t.co/o7Tkaf1NRz

— Emma Vardy (@EmmaVardyTV) 11 de noviembre de 2017