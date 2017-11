Los hermanos Concepción hacen doblete

Vuelve a florecer la pasión por el karting en Canarias, mucha afición, participantes y medios de comunicación, tras la última cita celebrada en el circuito del Gran Karting Club de Tenerife con sendas victorias de los hermanos Concepción. Santi vuelve a sumar otra victoria y ganar el Campeonato Insular de Karting en la categoría Junior, después de proclamarse hace unas semanas Campeón de Canarias y Provincial deLas Palmas, haciendo lo mismo su hermano Diego en alevines, los más pequeños, llevando a cabo una carrera sin errores y donde ya demuestra su mejoría y rendimiento.

La carrera en Tenerife se esperaba con lluvia, pero al final la climatología respetó a los pilotos este fin de semana que se intuía muy complicado, aunque las competiciones de automovilismo ya de por sí nunca son sencillas, puesto que la cantidad de factoresvariables que se pueden dar son tan numerosos que hacen diferente cada una de ellas. A pesar de todo esto, Santi una vez más fue el piloto a batir, siendo el más rápido en los entrenos libres, en warm-up, en la crono, vuelta rápida en ambas carreras y victoria.

Santi ha realizado una temporada llena de sacrificios, esta ha sido su número 38 en carreras disputadas a lo largo de toda la temporada, incluyendo varios programas y campeonatos por territorio español e internacional que han dado sus frutos al finalizar los mismos en buenas posiciones, actuaciones con un fuerte rendimiento y en Canarias, donde lo ha ganado todo.

Los deportista palmeros se encuentran satisfechos y felices, Santi nos dice: “Estoy contento, me lo he pasado muy bien, muchos amigos,buen ambiente y mucha afición, las carreras son mi pasión, siempre que se acerca una prueba la cuenta atrás se hace eterna hasta quellega el día, aquí ha salido todo bien, me llevo todos los Campeonatos que hay en Canarias de Karting, me siento orgulloso y reconforta el esfuerzo de todo el año.”. Diego en su primer año crece como piloto comentándonos: “Estoy contento, voy mejorando ymi padre dice que ya noto los cambios del kart, espero seguir aprendiendo para coger a mi hermano muy pronto, ganar todos estos Campeonatos me hacen muy feliz”.