Los Morancos cuentan la ‘huida’ de Puigdemont a Bruselas

Tras el éxito de la última parodia de Los Morancos en el que recrearon el conflicto de Cataluña por el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre con la canción de Maluma, ‘Felices los cuatro’, el dúo sevillano ha lanzado la segunda toma del desafío catalán con ‘Puigdemont y los líderes flamencos’.

Tras la llegada a Bruselas, el expresident de la Generalitat entra en un bar solicitando reunirse con los líderes flamencos, aunque estos resultan ser un tanto especiales… Inmediatamente, Puigdemont pide asilo político y es entonces cuando comienza el espectáculo.

El líder de los flamencos -que interpreta el humorista César Cadaval- le pide que no siga “con ese rollo”: “No te vayas a equivocar, porque estoy viendo en tu cara que tienes hecha la cama en Soto del Real”. Y la parodia continúa hasta tal punto que el expresident se arranca a bailar.

OTRAS PARODIAS

No es la primera ver que Los Morancos critican a través de grabaciones divertidas e ingeniosas la situación política del país. Con la música de ‘Despacito’ de Daddy Yankee y Luis Fonsi y la letra adaptada por ellos mismos, Los Morancos denunciaron el pasado mes de marzo el doble rasero de la Justicia en la sentencia del caso Nóos. “No me des fianza, no la necesito”, reza uno de los versos de la canción que arrasó en las redes sociales.