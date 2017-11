Ahora resulta que Pablo Iglesias llama delincuente a Rajoy, cuando resulta que -según su socio- Iglesias cobraba en billetitos de 500 euros de Irán y de Venezuela para financiar su proyecto político. ¿Quién es el delincuente aquí? A lo mejor ya sé para quién son las esposas que Rufián exhibió en el Congreso de los Diputados. Rufián tiene un apellido muy sugerente y son sus amigos los que han sido conducidos a prisión por vulnerar las leyes. En este país, la izquierdona lo cambia todo para salvarse, pero la gente no es tonta. Y ya que hablamos de moralidad, ¿qué hacemos los españoles pagándoles a Rufián -bonito apellido para un diputado- y a Tardá cuando no dan golpe, ni siquiera acuden al Congreso las veces que tienen obligación de hacerlo? Que este es un país de rufianes no me cabe la menor duda, lo que no esperaba es que ahora los rufianes se escriban con mayúscula. Habrá que hacer modificaciones en el diccionario. En cuanto a Podemos y al Coletas, no hay más que mirar las encuestas. Yo no sé si los billetes venían de Irán, de Venezuela o de los dos países a la vez, lo cierto es que un colaborador de Iglesias lo ha dicho. Y, si lo ha dicho, será por algo. Estos del anorak no les tienen miedo a los billetes de 500. A mí, por ejemplo, si pesco uno -cosa improbable- me tiembla las manos. Hemos convertido el ataque en la mejor defensa, como en el fútbol. Iglesias se atreve a llamar delincuente a Rajoy cuando tiene tras de sí una historia negra de contubernios y negruras inmensas. Si no, ¿cómo se ha financiado Podemos que, por cierto, va proa al marisco? Los pajaritos contra las escopetas. Yo no puedo cambiar lo que pasa, por lo menos yo solo.