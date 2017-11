Lydia Lozano desvela que un famoso cantante intentó abusar de ella

Los escándalos por acoso y abuso sexual en el mundo del cine están removiendo los cimientos sobre los que estaba solidificados todo la industria del entretenimiento. Ya han sido varias actrices españolas las que han denunciado públicamente que sufrieron acoso o intento de abuso por parte de productores o personas de poder.

Una serie de testimonios a los que se ha sumado el de Lydia Lozano. La periodista ha querido desvelar el momento tan tenso que vivió cuando se disponía a entrevistar a un famoso cantante.

Kiko Hernández fue el primero en poner al público sobre la pista de que una colaboradora de Sálvame que había sido objeto de acoso. Lydia salió al paso para contar su historia: “Me lo encontré encima, levantarme era difícil, entonces reaccioné, levanté la rodilla y salí escopetada”.

Estos hechos sucedieron en la habitación de un hotel donde Lydia había quedado con este cantante para hacerle una entrevista. Tras la sesión de fotos, el entrevistado pidió que se quedasen solos en la habitación él y la periodista; cuando salió el fotógrafo de Lydia, el cantante echó el pestillo. Empezaron a hablar y él, súbitamente, se abalanzó sobre Lozano. La colaboradora de Sálvame supo reaccionar y salió corriendo mientras gritaba el nombre de su fotógrafo.

Una experiencia traumática para ella que le ha sido imposible olvidar pues este cantante, según Lydia, ha visitado el plató de Sálvame.

JORGE JAVIER: “HAY UN NOMBRE QUE NO PUEDO DECIR, ME DA MIEDO”

Lydia Lozano, Terelu Campos, Mila Ximénez o María Jiménez han expresado públicamente desagradables sucesos que han vivido a lo largo de su larga carrera profesional.

Aún así, hay una parte de la polémica que se ha centrado en por qué no denunciaron antes estos abusos. Una cuestión que Jorge Javier Vázquez ha querido defender en el plató de Sálvame basándose en la experiencia de una compañera.

“Yo sabiendo lo que le sucedió a una compañera, y estoy convencido de que no fue la única, no puedo decir el nombre ni las iniciales. Es una persona que tiene mucha gente detrás y pueden utilizar todas las artimañas del mundo para hundirte la vida. Estoy convencido de que me la hundirían”, explica el presentador.