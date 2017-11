Madrid ya pregunta a Clavijo por el caso de corrupción que le afecta

Al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ya le preguntan en Madrid por el caso Grúas, el asunto relacionado con tres presuntos delitos tan ligados a la corrupción como son la prevaricación administrativa, la malversación de fondos públicos y el tráfico de influencias, en el que se encuentra implicado. No en balde, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife aprecia, en auto dictado el pasado 18 de octubre, indicios suficientes sobre la posible comisión de tales delitos como para seguir investigando judicialmente este caso.

Clavijo, que representaba a todos los canarios en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía, reiteró que no piensa dimitir si lo declaran como investigado (antes imputado). Es más, que entiende que no afectará a su agenda, porque no ha hecho nada incorrecto.

En el acto, donde fue presentado por la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que el caso viene de una “concesión administrativa que entra en desequilibrio” cuando era alcalde de La Laguna. “Me pidieron que rescatara esa concesión, dejando a 22 fijos en el Ayuntamiento. La secuestré, la equilibré y la devolví a los empresarios sin quebranto económico al Ayuntamiento, sin asumir 22 puestos en plantilla y con un beneficio claro para La Laguna. Los trabajadores me denunciaron y nunca llegó a nada”, enfatizó. Sin embargo, al hoy presidente se le olvidó añadir que la normativa vigente le obligaba a rescatar el servicio, no a secuestrarlo (término jurídico equivalente a la intervención de la empresa). Tampoco habló sobre el crédito de 120.000 euros que otorgó a la compañía en cuestión, ni que prorrogó la concesión a la misma a pesar de ser advertido por la Intervención Municipal de que podía incurrir en ilegalidades que ahora se investigan como tales.

Ni, desde luego, que tal empresa era de siete empresarios de los que al menos cinco han reconocido que tenían vínculos personales con él, ni de que se despidió a los trabajadores que denunciaron o que no se les pagaba las mensualidades.

El caso rescatado por DIARIO DE AVISOS ya está en Moncloa

Discriminados por los nuevos dueños, casi todos con relaciones personales con el entonces alcalde, Fernando Clavijo, unos trabajadores denunciaron ante la Justicia unos hechos que, a buen seguro, ayer se comentaron en la Moncloa. Desde hace un año, DIARIO DE AVISOS rescató del olvido el caso Grúas y puso el foco en determinadas decisiones de Clavijo que hoy la Audiencia Provincial considera indiciariamente delictivas. Ayer, mientras Clavijo se justificaba en Madrid ante los periodistas, seguro que el presidente del PP canario, Asier Antona, relataba al del Gobierno de España, Mariano Rajoy, qué es el caso Grúas.