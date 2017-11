Martí, sobre Achi: “Las opiniones de las personas no me importan”

Carta despedida Teatro Timanfaya

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí compareció en sala de prensa, previa al partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Una semana que ha venido marcada por las declaraciones del empresario sirio Amid Achi, un peso pesado en el entorno blanquiazul, que aseguró la “falta de atrevimiento” por parte del técnico balear a la hora de afrontar los partidos.

“Las opiniones de las personas no me importan. Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Yo me centro en hacer lo mejor posible mi trabajo para que mis jugadores rindan a la perfección y cumplan los objetivos, como el año pasado estuvimos a punto de hacer, si no llega a ser por un gol”.

Cuestionado sobre esa falta de atrevimiento, José Luis Martí respondió: “Creo que mi opinión sobre el fútbol la veis día a día. Entiendo cómo es el fútbol y cual es la manera de interpretar, en determinados partidos, unas u otras circunstancias porque creo que es la mejor manera de ganar, que es lo que me importa a mí”.

Ya en el apartado deportivo, José Luis Martí advirtió que, “los partidos se ganan desde el equilibrio, no desde la locura”, por lo que destacó que la clave es tener el balón, para evitar tener que presionar al rival, y finalizar las jugadas”.

También tuvo palabras para el rival, la Cultural Leonesa, un recién ascendido al que valoró como un equipo, “muy bien trabajado, y con un modelo de juego que la permitió ascender de categoría”.

El representativo acumula cinco jornadas sin ganar, aunque tampoco ha perdido. Sumar un punto en estos últimos cinco encuentros lo han alejado de las posiciones de play off, y del ascenso directo.

“Hace cinco jornadas estábamos igual. No hay partido que no quieran ganar, o yo no lo exija. Es mi manera de pensar, hay tres puntos en juego, si sumas uno perdiste más de los que podías sumar”.