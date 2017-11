“Martí es el entrenador ideal para el Tenerife”

Alfonso Serrano, director deportivo del CD Tenerife, reiteró su confianza en José Luis Martí, después de los últimos resultados de los insulares. Para Serrano, el balear es el “técnico ideal” para el equipo, reconociendo que, si por él fuera, lo renovaría “ya mismo”.

““Aquí se abren debates externos que no existen internamente. Nosotros nunca hemos cuestionado a José Luis, yo lo renovaría ahora mismo porque creo que es el entrenador ideal para el Tenerife. Poco a poco va mejorando respecto a cuando llegó, conoce a la plantilla, conoce la Isla…no veo otro mejor. Tiene toda la confianza del mundo, solo hay que dejarlo trabajar, al igual que la plantilla”,indicó.

El director deportivo desveló que esa posible renovación no ha sido ofrecida porque el técnico se encuentra “centrado” en mejorar al equipo: ““Está centrado en el equipo, como el año pasado. Solo piensa en eso y no en renovar. Nunca quiere ser protagonista y eso es bueno; no creo que sea el momento de pensar en esas cosas”.

Serrano no ocultó que los blanquiazules deben de cambiar aspectos respecto al pasado curso para optar a las mismas metas: “Tenemos que volver a ser ese equipo intenso, que quizás nos ha faltado fuera de casa; ese es el camino que tenemos que encontrar de nuevo”.

Por último, reconoció que buscan un jugador “ofensivo” de cara al próximo mercado invernal, de características similares a las de Gaku Shibasaki: “Es un jugador que querría cualquier equipo. El próximo mercado de invierno no será como otros. Si no viene nadie estamos capacitados para luchar por metas altas, no tenemos ninguna duda. Si podemos dar un salto de calidad lo haremos, por supuesto”.