Martí quiere seguir muchos años en el representativo

El entrenador del CD Tenerife repasó la actualidad de su equipo en la rueda de prensa previa al choque que van a disputar mañana los blanquiazules en El Alcoraz ante el líder Huesca.

Si la semana pasada la actualidad del representativo giraba en torno a unas declaraciones del empresario sirio Amid Achi, esta semana los temas más candentes han sido José Luis Martí, que en unas declaraciones a la Cadena SER dejó caer que si no se logra el ascenso pondría fin a su etapa en el CD Tenerife, y de las renovaciones de dos buques insignia de la plantilla blanquiazul: Suso Santana y Víctor Añino Bermúdez, Vitolo.

El entrenador balear dejó ayer muy claro que su objetivo es seguir muchos años en el representativo: “Estoy aquí encantadísimo. La oportunidad que me ha dado el Tenerife es única y quiero hacerlo lo mejor posible, como desde el primer día, y llevar al club donde se merece. Ojalá esté muchos años aquí”.

En el terreno meramente deportivo, la máxima atención en el CD Tenerife está centrada en el choque de mañana ante el sorprendente Huesca. Los blanquiazules rompieron el pasado fin de semana la racha de cinco empates consecutivos con una victoria ante la Cultural Leonesa, aunque la imagen no fue la mejor.

Martí reconoció que para hacer frente al conjunto oscense con garantías de éxito “deben tener más tiempo el balón, finalizar las jugadas y ser intensos en la recuperación, aunque destacó que hay ocasiones en las que, sobre todo fuera de casa, es complicado controlar la posesión”.

Uno de los talones de Aquiles del CD Tenerife en lo que va de curso es el flojo rendimiento en cuanto a juego y resultados lejos del Rodríguez López. “Lo que más me importa es conseguir los tres puntos, ya que nos reforzaría la moral y la confianza”, apuntó el técnico.

También advirtió de que espera un “partido con mucho ritmo”, ya que se enfrentan a un “equipo con dinamismo, que domina muchas fases del juego y es intenso cuando no tiene el balón”.

No pudo faltar una valoración por parte del técnico balear a una de las sensaciones de la categoría, el delantero colombiano Cucho Hernández, que la está rompiendo en estos inicios de competición.

“Cucho está en un estado de forma extraordinario, pero es gracias a sus compañeros, que también están a gran nivel”.

El Huesca es el actual líder de LaLiga 1,2,3, pero cada jornada se van alternando el liderato distintos equipos, como han sido el Lugo, Osasuna, Granada, Numancia o Sporting, que reflejan, una temporada más, la gran igualdad que hay en la categoría.

“Cada semana pasan cosas diferentes, como la jornada pasada, cuando el que era colista ganó en el campo del que era primero”, en referencia al choque Granada-Sevilla Atlético.

Por último, José Luis Martí se mostró satisfecho por las renovaciones de los tinerfeños Vitolo y Suso Santana: “Son de la casa y cuento con ellos. Creemos que aportan muchas cosas dentro y fuera del campo”.

El equipo viaja hoy hasta Madrid para posteriormente coger el AVE hasta Huesca. La vuelta está programada para el domingo por la mañana.

Víctor Casadesús entra en la lista de convocados

El delantero balear Víctor Casadesús se recuperó de sus problemas físicos y entró en la convocatoria para el partido ante el Huesca. Son bajas Carlos Abad, con una amigdalitis, y los lesionados Camille y Montañés. Además, se perderá el choque Bryan Acosta, quien disputó la repesca mundialista. Los convocados son: Dani Hernández, Ángel, Iñaki, Alberto, Vitolo, Villar, Malbasic, Suso, Tyronne, Longo, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Juan Carlos, Casadesús, Aveldaño, Jorge Sáenz, Cámara, Brian Martín y Luis Pérez.

La SD Huesca espera al CD Tenerife en su semana más feliz

La SD Huesca, que preside el exjugador blanquiazul Agustín Lasaosa, pasa por su semana más feliz, ya que tras el triunfo de la pasada jornada en el Mini Estadi, ante el Barcelona B, se situó por primera vez en su historia en lo más alto de Segunda División.

El CD Tenerife visita en el peor momento a un rival con unos números que no dejan lugar a las dudas: nueve partidos sin perder, con el añadido de dejar su portería a cero en siete de los catorce encuentros que lleva disputados.

Además del bloque, el conjunto que entrena Joan Francesc Ferrer Rubí cuenta en la delantera con un artillero que mete todo lo que toca, Juan Camilo Cucho Hernández. El goleador colombiano, seguido por muchos clubes de campanillas, lleva anotados nueve goles.

Con los pies en el suelo

Ayer, el entrenador de la SD Huesca pidió al entorno del club “tener los pies en el suelo”. “Ojalá fuera ya la jornada 42, pero estamos en la 14 y, aunque esta semana hemos saboreado el liderato, no hemos aflojado, y nos hemos entrenado igual que todas las semanas”, aseguró en la rueda de prensa previa al choque con el CD Tenerife.

El entrenador nacido en la localidad catalana de Vilasar de Mar (Barcelona) no escatimó elogios al rival, al que atribuyó, “un gran fondo de armario”.

“Tiene jugadores verticales, igual puede jugar con elaboración del juego que con balones directos, con buenas bandas y rápidos. Los delanteros son de envergadura y de buena presencia, pero nosotros tenemos que hacer que no jueguen cómodos y practicar nuestro juego”, analizó.

Según el preparador, a sus jugadores no se les ha subido el liderato a la cabeza, ya que dice verlos “muy tranquilos y muy contentos. “Somos los técnicos los que les motivamos, más que presionar a los jugadores”, indicó.